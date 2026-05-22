戰鬥民族驚嘆高雄交通「極具挑戰」俄籍公車司機點出交通亂象與隱憂

司機林亞歷擔任公車駕駛已經四個多月。（記者李惠洲攝）

高大的身材、西方外國面孔，手握公車方向盤、專注著每條道路，卻講著一口流利的中文，他是來自俄羅斯籍的公車司機，名叫林亞歷，目前是在高雄漢程客運擔任司機員，林亞歷說「哇」！高雄實在太美了，我從機場前往飯店，透過車窗看到高雄的美景，不到五分鐘就有個念頭，「這裡就是我想住的地方」。

林亞歷表示，因工作契機，有客戶希望能賣一款產品，但這項產品只有台灣才有，當時聽到「Taiwan」非常陌生，很多人誤以為是「Thailand」（泰國）相，翻閱地圖後，才發現台灣是一座島嶼國家，於是先安排休假來台灣一趟，一下飛機就被「高雄」這個城市深深吸引，高雄的環境讓他覺得好安靜、好乾淨，加上早餐實在太好吃了；當他結束後回國，滿腦子想的都是高雄的美、高雄好，於是在2019年下定決心搬來高雄定居，這一待至今就是七年多了。

請繼續往下閱讀...

來台後為了克服語言溝通，林亞歷特地前往高雄中山大學學習中文9個月，林亞歷說中山大學山海景色交融，環境非常迷人，在這裡讀書的學生非常幸運。

在克服語言後，林亞歷在台灣做過許多工作，由於熱愛開車，最後決定去報考汽車駕照與大客車職業駕照，花了整整三個月，將考試題庫一個字一個字的翻譯成英文或俄羅斯文來苦讀，最終成功取得駕照，還正式成為職業駕駛員，先後擔任過送貨司機、大客車司機，到現在成為一位專業的公車駕駛。

林亞歷表示，在高雄擔任公車駕駛並非易事，俄羅斯很大，但台灣的土地面積較小，他開著長12公尺的公車在路上常常遇到許多狀況，像是道路常有違停車輛擋路、汽機車任意變換車道不打方向燈、公車進出站常遇到違規車輛佔據公車站、機車鑽縫未保持安全距離、鬼切急轉彎、民眾等公車時顧著滑手機，忘記揮手導致錯過公車等，況狀實在非常多，在高雄開車很具挑戰也很不簡單。

她分享過去在俄羅斯學開車時的經驗，向台灣民眾傳達一個重要訊息。他在俄羅斯學習駕駛期間，教練說「交通規則是人規定寫出來的」，那就表示，有太多人因為忽略交通規則而受傷甚至付出生命；他希望在台灣所有騎車或開車的朋友務必「遵守交通規則」，才能減少事故發生，讓交通道路更加安全。

林亞歷現職漢程客運擔任公車駕駛，在出車前都會仔細檢查車況。（記者李惠洲攝）

發前車，林亞歷坐上駕駛座會先進行吹氣酒測動作。（記者李惠洲攝）

林亞歷在做最後的上下車感應測試。（記者李惠洲攝）

司機林亞歷坦言，在高雄開車，要隨時注意違規車輛，很多民眾貪圖方便違停。（記者李惠洲攝）

林亞歷表示高雄人騎車很喜歡鑽車縫，然後不打方向燈，忽然轉彎，不保持安全距離，綠燈喜歡衝第一。（記者李惠洲攝）

說到高雄的交通，林亞歷「哇」了一聲，機車實在太多了！（記者李惠洲攝）

林亞歷克服了語言，因為喜歡開車，特地去考職業駕駛執照，現在是位職業公車駕駛。（記者李惠洲攝）

林亞歷現職漢程客運擔任公車駕駛，在出車前都會仔細檢查車況。（記者李惠洲攝）

林亞歷感嘆很多違停車輛喜歡停在公車站前後，導致他們無法安全的進站，這會讓搭公車的民眾上下車容易發生意外。（記者李惠洲攝）

來自俄羅斯的林亞歷，因為工作關係來到高雄，從機場到飯店短短五分鐘的路程，林亞歷就被高雄深深吸引。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法