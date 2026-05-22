雲林身心障生進職場體驗 客人一句「謝謝」降低焦慮

虎尾就業中心舉辦溫馨的職場參訪體驗，先後帶領學生走訪毛巾、養殖產業，更近距離了解產線作業流程。（圖由虎尾就業中心提供）

為協助將畢業的身心障礙學生提早認識職場環境，虎尾就業中心舉辦溫馨的職場參訪體驗，先後帶領學生走訪毛巾、養殖產業，更近距離了解產線作業流程。體驗過程中，客人一句「謝謝」，讓學生開心說「好溫暖」。虎尾就業中心表示，盼實際互動培養，建立學生就業信心。

虎尾就業中心表示，23名身心障礙學生，參與包裝實作體驗，更安排門市服務體驗，讓學生練習接待顧客及基本服務禮儀，培養應對能力與服務態度。參訪中還安排面試機會，讓學生可以馬上面試，踏出就業的第一步。

請繼續往下閱讀...

學生表示，喜歡跟人說歡迎光臨，感覺自己像真正的店員一樣，看到客人真摯且帶微笑地說「謝謝」，也讓自己內心非常滿足。

就業中心主任廖家偉表示，將陸續辦理共6天「身心障礙者就業前準備成長活動」，涵蓋職場溝通、人際互動、求職技巧及職業安全等主題，協助學生降低對進入職場的焦慮，提升未來穩定就業能力。特別的是，課程中也特別融入勞動部推動的「合理調整」理念，讓學生了解未來進入職場後，若因自身狀況需要調整工作內容、工作流程或輔助措施時，皆可依法提出需求。

虎尾就業中心表示，許多身心障礙學生對未來就業既期待又怕受傷害，希望這場「親眼看、親手做、親自體驗」的方式，協助青年提前建立自信與責任感。此外呼籲未就學、未就業且失業期間連續達180日以上的青年，可善用勞動部「青年職得好評計畫」，透過深度職涯諮詢、職涯測評及就業媒合服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法