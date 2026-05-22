大手牽小手護生態 虎科大攜手廉使國小打造「蝴蝶森林校園」

廉使國小學童仔細觀察校園內蝴蝶、植物生態。（記者黃淑莉攝）

虎尾鎮廉使國小生態豐富，校內常見各種蝴蝶飛舞，虎尾科技大學師生走進廉使國小，帶著學童展開校園蝴蝶大搜查，種植蜜源植物、營造棲地等，協助學校打造「蝴蝶森林校園」。

廉使國小位在虎尾外郊，附近有稻田、蔗田、玉米田，每年冬季到春天製糖期間可看到載著甘蔗的五分車經過，虎科大USR計畫《碳花薈萃》致力地方永續、環境教育與淨零轉型，並走進校園，透過地方共學機制，讓永續在校園扎根，從孩子開始改變。

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這次「大手牽小手・共築蝴蝶森林」環境教育活動，由嘉義大學森林系教授何坤益帶領，虎科大學生與廉使國小學童一起展開校園蝴蝶大搜查，觀察蝴蝶、蜜蜂及植物生態，動手種植蜜源植物，設置植物名牌與蝴蝶棲地解說牌，宣讀「生態守護宣言」，承諾愛護植物、不任意捕捉蝴蝶，成為校園生態守護員。

虎科大USR《碳花薈萃》計畫主持人林家驊表示，廉使國小校園內已記錄14種蝴蝶，並具備豐富蜜源植物與寄主植物條件，極具發展生態教育場域潛力，透過觀察、發現、動手做及分享的沉浸式學習，學生不僅能了解蝴蝶與植物間的共生關係，也能藉由實際參與棲地營造體會環境保護的重要性。

廉使國小校長林俊傑指出，孩子跟著大哥哥、大姐姐玩得開心且發現校園的生態及建立環境保護觀念，未來學校也將持續朝「蝴蝶森林校園」方向努力，規劃蝴蝶地圖、植物解說牌及生態成果展示，讓校園成為孩子與自然共同成長的綠色教室。

虎尾科技大學攜手廉使國小一起打造校園蝴蝶森林。（記者黃淑莉攝）

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