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    首頁 > 生活

    「紀念六四暨全民挺軍購」 凱道5/23、5/24交通管制

    2026/05/22 08:31 記者劉慶侯／台北報導
    「紀念六四暨全民挺軍購」， 凱道周六周日將實施交通管制。（記者劉慶侯翻攝）

    「紀念六四暨全民挺軍購」， 凱道周六周日將實施交通管制。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市中正區凱達格蘭大道，將於5月23日（星期六）20時至5月24日（星期日）22時，舉辦「紀念六四暨全民挺軍購」集會活動。為維護活動交通秩序與安全，中正第一分局將執行人車管制勤務，

    北市警局表示，集會地點管制情形為：23日20時起，凱達格蘭大道（中山南路至公園路）北側8線車道，管制車輛通行，僅開放南側2線車道供西往東方向行駛，該管制措施係供主辦單位進場搭建舞台、帳篷等硬體設備及5月24日集會活動使用，預計至5月25日1時活動撤場結束，始開放車輛通行。

    集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處02-27274168（網站http://www.pto.gov.taipei/）或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

    警方為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另本次集會活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛。

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