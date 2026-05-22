成大畢業季最美秘境！ 總圖前大片向日葵花田吸睛

成大向日葵花海，畢業季最美秘境。（記者洪瑞琴攝）

不用跑到郊區追花海，市區裡就能拍到大片向日葵！位於國立成功大學成功校區總圖書館對面的向日葵花田，近日盛開吸睛，成為畢業季最新人氣拍照秘境，不少學生與民眾搶先到場取景，美拍打卡不用愁。

這片花田原本只是草地，如今搖身變成繽紛美顏。成大總務長吳建宏表示，校長沈孟儒認為校園樹木很多，但花卉景觀稍微少，希望透過花卉妝點校園，讓師生與社區民眾都能共享愉悅心情，因此由總務處著手打造「校園花田夢」。

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今年已是第4次種植花卉，校方挑選花種時，還特別融入花語意涵，傳遞祝福。包括2024年11月種植的波斯菊，象徵「堅強與永遠快樂」；2025年6月的太陽麻代表「開朗與希望」；2025年11月種植百日草，寓意「永恆的友誼」；而目前盛開的向日葵，則象徵「向陽而生、堅定希望、忠誠陪伴」，呼應畢業季氛圍。

吳建宏笑說，在圖書館前種花，像是在與美麗「打賭」，期待花能在最適合的時間綻放。他指出，花圃1年約於春夏、秋冬交接時輪作，大致是在畢業季及校慶，並以綠肥植物為主，不僅能孕育土地，也讓校園更添生氣，同時寄託學校對畢業生與校友的深深祝福。

目前花海已吸引不少民眾駐足拍照，花田中也特別保留小徑，預計配合6月畢業典禮期間，開放師生與民眾走入花田拍攝，留下最燦爛的青春回憶。

向日葵花語，向陽而生、堅定希望。（記者洪瑞琴攝）

向日葵花田美景好拍。（記者洪瑞琴攝）

不只有向日葵，成大校園周邊金黃阿勃勒與火紅鳳凰花開交織畢業季祝福。（記者洪瑞琴攝）

2025年11月百日草盛開美景。（成大提供）

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