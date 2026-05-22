金曲歌后阿爆策劃「MINETJUS！電音製作解密」開放報名至6/1

原住民族電子音樂系列課程「MINETJUS！電音製作解密」受理報名中。（台東縣府提供）

台東縣政府主辦，金曲歌后阿爆（阿仍仍）與金曲製作人黃少雍聯手策劃的原住民族電子音樂系列課程「MINETJUS！電音製作解密」，今年邁入第六屆！課程將再次於台東縣原住民文化創意產業聚落舉辦，即日起開放報名至6/1截止，對音樂創作、電音製作、母語文化及音樂產業有興趣的民眾可報名。

台東縣政府指出，「MINETJUS！電音製作解密」長期以族語文化結合流行音樂為核心主軸，由阿爆與黃少雍攜手打造，透過電子音樂創作與實務教學，持續培育原住民族音樂創作人才。本屆課程內容更加全面，涵蓋音樂製作、詞曲創作、和聲錄製、流行編曲、錄音混音、唱片企宣、社群媒體經營、短影音製作及LIVE演出實務等多元主題，帶領學員完整了解一首歌曲從創作到產出的流程。

請繼續往下閱讀...

今年創作營第四度移師台東舉辦，除台東在地學員參與外，預計也將吸引全台各地喜愛音樂創作的青年齊聚臺東交流學習。課程採小班制與實作導向教學，學員將透過分組創作、錄音實作與成果發表，實際累積產業經驗，並有機會與業界講師近距離交流，深入了解音樂製作及演藝產業運作。

師資陣容包括黃少雍、RIIN、羅西、Liv（王韻筑）、戴建宇、阿拉斯、Navi、Kui（聖榮）等多位業界專業人士共同授課，更特別邀請曾於《音樂主理人》節目奪冠的唱作歌手NIO加入師資陣容。此外，今年也將規劃成果展演活動，邀請歷屆學員共同參與演出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法