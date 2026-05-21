大溪觀音溪治水計畫以25年不溢堤為防洪目標 經濟部核定了

桃園觀音溪幹線治水計畫獲核定提升25年防洪能力。（桃園市水務局提供）

桃園市管區域排水大溪區觀音溪幹線未曾治理，整體排洪能力受阻，水務局完成整條排水的治理計畫與用地範圍線，以25年不溢堤為防洪目標，提出「觀音溪幹線排水治理計畫」，月前獲經濟部核定公告，完成重要里程碑；初估總經費2億5400萬元，將依據計畫向中央爭取預算補助。

水務局長劉振宇今天說，水務局因應極端氣候帶來的強降雨挑戰，持續推動轄內主要河川及區域排水治理計畫，觀音溪幹線集水區位於大漢溪中游河段全長2.2公里，集水區面積2.92平方公里，2005年11月公告為縣管區域排水，因應升格，2017年5月公告變更為市管區域排水。此計畫建立觀音溪幹線排水系統相關水情資料，並依據排水集水區地文、水文、人文環境及以往洪災發生原因，檢討排水路通洪能力並做全盤檢視與分析，確定規劃與治理方針。

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水務局綜合企劃科長何積忠說，觀音溪幹線集水區涵蓋大溪區一德里、康安里、義和里及福安里4個里，其中以義和里佔比最大，占集水區總面積約66.5％。觀音溪幹線以往受到中上游部分河段窄縮、攔水堰及橋梁過低等影響，導致整體排洪能力受阻，經團隊進行專業的水文調查與科學模擬，擬定拓寬、浚深、跌水工法改善等綜合治水方針，歷經專家嚴格審查，不僅明確劃定未來的工程空間，也讓後續的土地取得、護岸改善工程有了依據。

何積忠說，本計畫的綜合治水對策，包括改善護岸、攔河堰及橋梁，整治工程完成後，在25年不溢堤的保護標準下，將消除洪水漫溢出來造成大面積淹水的風險，使居民降低水患威脅並減少各項財務損失。

義和里長簡淵川提到，義和里內種植有機蔬菜面積約20公頃，過去觀音溪遭逢豪大雨曾多次溢堤造成農田積淹水、農作物受損，如今中央核定此治水計畫，地方樂觀其成。

桃園觀音溪幹線治水計畫獲核定提升25年防洪能力。（桃園市水務局提供）

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