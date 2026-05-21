七龍珠Z遇上北歐煙火 澎湖海上花火節光影盛宴震撼夜空

澎湖海上花火節，芬蘭團隊登場。（澎湖縣政府提供）

當北歐煙火美學遇見《七龍珠Z》經典角色，澎湖夜空再次被點燃！澎湖國際海上花火節今（21）日由芬蘭國際煙火團隊 Suomen Ilotulitus Oy登上舞台，搭配700台無人機首演第2套「Cell篇章」，透過動漫、科技與國際煙火交織出的震撼演出，再度點亮澎湖海灣夜空，吸引眾多民眾與旅客湧入觀音亭園區觀賞。

晚間9時登場的《七龍珠Z》主題700台無人機燈光秀，首度展演第2套「Cell篇章」，透過七龍珠Z重要角色-賽魯（Cell）不同姿態接力升空，呼應今年設置於山水30高地之 FRP大型角色裝置藝術「賽魯」，讓今年花火節整體主題策展從白天的主題打卡景點延伸至夜間無人機展演。

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隨後登場是來自芬蘭團隊帶來的國際煙火秀，該團隊為北歐具代表性的煙火團隊之一，此次將北歐煙火美學帶進澎湖，共施放7749發煙火，並運用高達93種花色效果，打造今年花火節最具北歐風格特色的夜空盛宴。整體煙火設計還融合「變色、環狀、閃光、柳系、牡丹、冠類及立體效果」等高階煙火技術，透過細膩色彩變化與高空編排，呈現層層堆疊且富有節奏感的光影演出。

澎湖縣政府表示，今年花火節透過國際煙火團隊接力演出，持續強化澎湖花火節國際品牌形象與觀光吸引力。下一場花火節活動將於5月25日（一）晚間7時登場，將推出深受期待的「星光電影院」，讓民眾在海風與星空陪伴下重溫經典動漫作品。

無人機第二套劇本，賽魯正式登場。（記者劉禹慶攝）

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