賣7房也要行善！高雄「10元阿嬤」之子莊吉雄辭世 享壽84歲

莊朱玉女雕像及碑文，由澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲及其子莊吉雄（左至右）共同揭幕。（資料照，記者劉禹慶攝）

2015年以96歲高齡辭世的高雄「拾元阿嬤」莊朱玉女，生前賣自助餐，照顧艱苦生活的碼頭工人，且長期只賣10元，背後最大的支柱是兒子莊吉雄，他從澎湖到高雄打拚事業有成，支持媽媽堅持不漲價的愛心，還賣掉7間房子，只為讓工人飽餐一頓，莊吉雄近日也高齡辭世，23日將舉行公祭追思。

為讓眾多艱苦的工人、街友能吃上有肉、有菜的飯菜，莊朱玉女在高雄公園路橋下賣自助餐，而且一賣就是50年；莊朱玉女的兒子莊吉雄說，母親體諒同為澎湖人和台南灣裡人，在高雄碼頭當裝卸工人很辛苦，剛開始為了讓這些工人能解決食宿問題，特別將家中經營的包辦處倉庫充當宿舍，免費提供給工人們住，還提供免費的便當或自助餐，後來因負擔太大，只好象徵性的「收3元」、「收5元」，最後約10年的時間才調為「10元」，但對於真的沒有錢的人，仍讓他們隨便支付或不收費用。

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阿嬤的家人描述，50年來，母親為了供應三餐，前後不惜變賣家裡作生意賺的7棟房子（當時一棟房子賣2、300萬元），但還是無法支應長期的愛心自助餐開銷，後來兒子莊吉雄一肩扛下所有開支，讓母親沒有後顧之憂，一起當「窮苦人的守護神」。

莊吉雄創辦旗豐集團，事業版圖涵蓋旅遊、飯店等業，往返高、澎積極投入公益，並助母行善，販賣10元愛心自助餐，母親過世後，莊吉雄在家鄉澎湖吉貝島的飯店開業，特別為母親闢建了紀念園區，設立雕像追思。

莊吉雄還參與高雄警友會，擔任鹽埕分局警友站主任多年，力挺辛勞的基層警察，慷慨解囊當警察後盾，日前傳出莊吉雄辭世消息，享壽84歲，5月23日上午舉行公祭。

高雄「拾元阿嬤」莊朱玉女，2015年以96歲高齡辭世。（資料照）

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