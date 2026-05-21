桃園創意畢業季「E號出口」 488學子展設計原力

中原文創園區「創意畢業季」今年主題「E號出口」，副市長蘇俊賓與會。（記者李容萍攝）

中原文創園區「創意畢業季」邁入第3年，今年以「E號出口」為主題。（記者李容萍攝）

中原文創園區「創意畢業季」，邀集8所大專校院學生聯合參展。（記者李容萍攝）

桃園市中原文創園區年度盛事「創意畢業季」邁入第3年，今年以「E號出口」為主題，邀集8所大專校院、共488位設計相關系所學生聯合參展，即日起展至6月21日止，活動首度打造專屬畢業生的「職涯轉乘站」規劃人才媒合活動，為畢業學生提供職場指引與機會，副市長蘇俊賓與會，鼓勵年輕世代盡情發揮創意。

活動除由各校學生自主規劃與設計展覽內容，邀請設計圈重量級講師，包括財團法人中國生產力中心、中華民國工業設計協會、台北市工業設計發展協會、台北設計獎執行團隊及多家設計品牌，於週末期間規劃6場講座、工作坊及媒合平台，提供青年學子拓展視野與接軌職場的機會。

今年參展學校包含中原大學商業設計學系研究所及建築學系、元智大學藝術與設計學系、健行科技大學數位多媒體設計系、嘉義大學視覺藝術學系、台灣藝術大學工藝設計學系、醒吾科技大學商業設計系及龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系，展出共360件作品，涵蓋設計、藝術、工藝、建築與數位媒體應用等多元領域，且參展學生較往年翻倍成長，受到設計產業界更多矚目。

蘇俊賓表示，「設計人」是一份極具魅力的志業，能將抽象思維具象化、向世界述說獨特的創作語言，這種兼容挑戰與成果的歷程，正是設計創作中最無可取代的核心價值，今年有8所大專院校488位學生選擇中原文創園區作為畢業最重要的一場展覽，非常感謝也非常歡迎，學生們將4年來的累積跟創作能量，濃縮在一場精彩的展覽非常有看頭，歡迎民眾相約欣賞。

蘇俊賓提到，本屆展覽以「E號出口」為題，巧妙將字母「E」與數學加總符號「Σ（Sigma）」融為一體，象徵整合各校設計能量。主題中的「出口」同時也是「入口」，既是學子從校園邁向設計產業的出發之門，也是社會迎接青年創意熱情注入的嶄新入口，期許此地能成為新世代設計師發光發熱的重要起點。

包括市府文化局長邱正生、青年局副局長涂淳惠、中壢區長李日強、中原文創園區總監游冉琪、市議員彭俊豪、張曉昀、中壢仁海宮董事長王介禧、桃園市文化基金會董事吳清湖、元智大學校長廖慶榮等人一同出席活動。

桃園副市長蘇俊賓(右)說，「設計人」是一份極具魅力的志業，能將抽象思維具象化、向世界述說獨特的創作語言。（記者李容萍攝）

中原文創園區「創意畢業季」，邀集8所大專校院學生聯合參展。（記者李容萍攝）

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