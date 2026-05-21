涉偷拍、AI合成不雅照 高雄補教名師陳逵終身禁任負責人、教職員工

高雄補教名師陳逵涉偷拍、用AI合成不雅照，被終身禁任禁任補習班負責人、教職員工，情境示意。（資料照）

高雄某補習班的數學名師陳逵，上課時不但用手機偷拍國中女學生裙底未遂，還利用AI軟體合成2名女學生的比基尼泳裝照，教育局今天祭出「終身不得擔任補習班之負責人及教職員工」之嚴厲處分。

教育局表示，此案經114年4月12日社會局兒少保護案件通報，經查陳逵無故以照相竊錄學生性影像及違反本人意願之方法拍攝少年性影像，經台灣高雄地方檢察署起訴後，依據補習及進修教育法第9條第6項第2款暨第9條第8項前段規定，114年底12月1日召開不適任認定委員會，決議認定陳逵終身不得擔任補習班之負責人及教職員工。

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判決指出，陳逵在三民區某補習班擔任數學老師，2024年5、6月間，他在補習班企圖以手機偷拍一名國中女學生的裙底隱私部位，幸因女學生裙襬遮擋，讓他沒有偷拍成功。

同年7、8月，陳男從另一名女學生的IG蒐集個人照片，並在補習班內對第三位女學生進行拍攝，再利用AI軟體，將2名女學生的相片，與不詳女子的裸露圖片合成，製作成比基尼泳裝照。

本案刑事部分，陳姓補教師被高雄地院以人工智慧（AI）合成比基尼照，依違反兒童及少年性剝削防制條例等、個人資料保護法分別判1年、6月及11月。

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