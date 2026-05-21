用20年才知道！悠遊卡「1神設計」曝光 網驚呼：跟黑暗大法師一樣

有網友翻出悠遊卡最初的設計巧思，讓人驚呼「用了20年現在才知道」。（資料照）

悠遊卡是許多人通勤必備的支付工具，近日有網友翻出悠遊卡最初的設計巧思，讓人忍不住驚呼，「跟《遊戲王》中的黑暗大法師一樣」、「用了20年現在才知道」。

一名網友在Threads分享，初代悠遊卡分為普通卡、優待卡、學生／軍警卡、愛心卡與敬老卡，若單看每一張卡面都只有抽象的色塊，不過只要將每一張卡組合在一起，竟能拼成悠遊卡公司的企業識別標誌（CIS），讓網友驚呼，「原來悠遊卡跟黑暗大法師一樣，我一直以為只是單純的藝術的色塊而已」。

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「拿出用了20年的悠遊卡才發現是這樣，以前從沒仔細看過」、「很喜歡這版的設計，表達出捷運四通八達的概念」、「這個設計費100萬都不至於被罵成狗」、「我衷心的說這個設計師！超級強！」、「「20年前就能做出這種概念太厲害了」。

悠遊卡發行於2002年，設計者正是有「台灣企業識別設計教父」之稱的蕭文平，該設計還在2003年奪下第20屆美國最佳企業識別標誌大獎（ACI Award）。

根據悠遊卡公司官網說明，標誌是由藍、綠、紅、黃4色構成，向外延伸成東西南北4道光芒，對外代表有力的方向，象徵產品與服務四通八達、無遠弗屆；對內凝聚成一朵美麗花卉，代表企業體本質的多采多姿。同時，它又似一張快樂的笑臉，讓消費者個個稱心愉快、笑口常開。

官網分享，藍色代表科技與四通八達的領域；綠色代表生生不息的永續理念；紅色代表熱情積極的進取心；黃色則代表發光與發熱的高效率。

5款悠遊卡組合後可拼成悠遊卡公司的品牌標誌。（擷自元平設計）

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