靈鷲山信眾放流2.4萬尾魚苗 登基隆嶼淨灘守護海洋

靈鷲山基隆講堂攜手基隆市政府於今天（21日）前往基隆嶼，啟動「珍愛海洋 魚樂基隆」護生淨灘活動。（佛教團體靈鷲山提供）

靈鷲山基隆講堂、基隆市政府今天（21日）攜手前往基隆嶼，啟動「珍愛海洋 魚樂基隆」護生淨灘活動，在百人誦唸〈大悲咒〉，將大悲水灑向大海，為24000尾符合漁業署規範的真鯛魚苗祈福放流；僧尼信眾登島後，在730公尺岸際清理142.82公斤垃圾、寶特瓶3543個，以實際行動守護生態永續和美麗海洋。

這場莊嚴而充滿力量的放流和淨灘活動，結合宗教祝願、生態復育與環境教育，2艘船載著法師與志工，從八斗子岸置中心啟航到基隆嶼，從港邊的誦經祈福，到海上的放流魚苗，再到登島淨灘，眾人用雙手真實守護大海。

請繼續往下閱讀...

靈鷲山聖山寺監院懇慧法師主持灑淨儀式，靈鷲山慈善基金會董事長性月法師、基隆講堂監院妙實法師和常住法師共同唱誦儀軌，為魚苗皈依與祈福。隨後，眾人搭船至海上放流魚苗，整個過程嚴謹細緻，所有魚苗都經過篩檢確認健康，確保適合在被放流海域生存，同時不影響原有生態。放流時，大家將魚苗置於水桶中，精準掌握時間、角度與力道接力傳遞，讓每尾魚苗在祝福聲中順著放流板滑入海中，平安回歸大海的擁抱。

妙實法師表示，護生與淨灘都是實踐生命平等尊重的重要方式，為復育海洋生態與環境永續，靈鷲山依據漁業署規範，向基隆市政府申請魚苗放流，堅持在對的時間、對的地點，放流對的魚種，讓魚苗回到對的地方。基隆市產業發展處海洋及農漁發展科科長許又今代表市府致贈感謝狀，由懇慧法師接下。

靈鷲山基隆講堂攜手基隆市政府於今天（21日）前往基隆嶼，啟動「珍愛海洋 魚樂基隆」護生淨灘活動。（佛教團體靈鷲山提供）

靈鷲山基隆講堂攜手基隆市政府於今天（21日）前往基隆嶼，啟動「珍愛海洋 魚樂基隆」護生淨灘活動。（佛教團體靈鷲山提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法