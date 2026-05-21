阿里山莊園咖啡精英交流賽成績揭曉 鄒築園獲4獎項

阿里山莊園咖啡精英交流賽成績揭曉 鄒築園獲4獎項2026/05/21 19:31 記者王善嬿／嘉義報導
阿里山莊園咖啡精英交流賽今年吸引50家莊園與咖啡職人交豆參賽。（阿里山國家風景區管理處提供）
2026阿里山莊園咖啡精英交流賽成績今揭曉，22日在阿里山災變庇護所舉行頒獎及咖啡生豆媒合會，此次賽事共50家莊園與咖啡職人參賽，總計94支樣品，其中「鄒築園」一舉獲得水洗組、蜜處理組的特等獎，以及日曬組頭等獎、藝妓其他組金質獎，成最大贏家。
今年賽事由阿里山國家風景區管理處與嘉義縣政府、農村發展及水土保持署南投分署、嘉義縣咖啡產業發展協會共同主辦，不僅集結頂尖莊園，還有嚴謹且專業的評鑑制度，挖掘具備國際市場潛力極品生豆，是台灣精品咖啡年度盛事。
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阿管處表示，為了確保評選公正性與權威性，延續歷屆「雙系統」評鑑機制，初賽採用「臺灣咖啡分類分級」TCAGs系統盲測，選出兼具品質與台灣風土特色的精品咖啡；複賽及決賽接軌國際標準，依卓越杯COE評鑑標準進行最終決選。
得獎名單如下：
水洗組6名
特等獎：鄒築園
頭等獎：聯合成青葉咖啡、九曲咖啡
金質獎：卓武山咖啡農場、頂湖元香茶咖啡、
銀質獎：仙井咖啡莊園
蜜處理組6名
特等獎：鄒築園
頭等獎：一品咖啡莊園、野牡丹咖啡
金質獎：樁萱巫師咖啡莊園、聯合成青葉咖啡
銀質獎：卓武山咖啡農場
日曬組8名
特等獎：聯合成青葉咖啡
頭等獎：名陽園、鄒築園
金質獎：雅慕伊咖啡莊園、科子林咖啡莊園
銀質獎：璟隆咖啡莊園、樁萱巫師咖啡莊園、香香久溢咖啡莊園
藝伎水洗組3名
特等獎：卓武山咖啡農場
頭等獎：WeiShu Farm
金質獎：仙井咖啡莊園
藝伎其他組6名
特等獎：嶼山咖啡
頭等獎：璟隆咖啡莊園、雅慕伊咖啡莊園
金質獎：鄒築園、卓武山咖啡農場
銀質獎：WeiShu Farm
評審委員進行賽事評鑑。（阿里山國家風景區管理處提供）
阿里山莊園咖啡精英交流賽成績揭曉。（阿里山國家風景區管理處提供）