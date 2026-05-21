非法捕撈20年清除3377件網具 金管處1件也罰不到

金管處僱請人員從慈湖濕地撈出多件「蜈蚣魚籠」。（記者吳正庭攝）

內政部國家公園署金門國家公園管理處今天前往國家級重要濕地「慈湖」濕地取締非法網具，共清出14件「無主」網具。據統計，該區域自2006至今已清除3377件非法網具，均因無人認領，以致無法裁罰；由於裝設監視器需考慮設置、維護等成本，金管處還在評估中。

金管處說，慈湖濕地擁有豐富潮間帶資源及良好水域環境，是國家級重要濕地，每年吸引大量遷徙性水鳥棲息，也是黑面琵鷺等保育類野生動物重要覓食場域。

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金管處副處長蔡立安表示，設置非法網具不僅破壞景觀，更可能造成野生動物受困傷亡，對濕地生態，甚至對違法架設漁網、網具者都是潛在的安全威脅，不可不慎。

附近民眾反映，既然多年下來，包括金門國家公園管理處、警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊都無法當場抓到非法架設網具的現行犯，為何不增設監視器材以彌補人力？蔡立安說，事涉設置、維護成本，還有架設以後是否有效，都需要考慮進去，所以目前還在評估中。

金管處呼籲，濕地保育需要全民共同參與，民眾若發現非法設置網具、違規捕撈或破壞濕地環境等情事，可通報（082）313170~9金管處保育課。

金管處僱工前往國家級重要濕地慈湖，清除非法網具。（記者吳正庭攝）

金管處副處長蔡立安表示，架設監視器需考慮設置、維護成本，尚待評估。（記者吳正庭攝）

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