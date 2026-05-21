為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中國出現山寨「八曜和茶」！風格、菜單全照抄 業者不忍發聲了

    2026/05/21 20:12 即時新聞／綜合報導
    中國出現假的「八曜和茶」，還幾乎把整間店都完全複製。（擷取自小紅書）

    中國出現假的「八曜和茶」，還幾乎把整間店都完全複製。（擷取自小紅書）

    知名手搖飲「八曜和茶」以獨特的風格與飲料吸引一票鐵粉，不過近期中國卻出現仿冒的「83自然茶」，還幾乎把整間店都完全複製。八曜和茶今（21日）嚴肅發聲，強調「品牌自創立以來，未設立任何副品牌、子品牌或關聯品牌，亦未授權第三方以近似名稱、風格或品牌概念參與加盟，或從事茶飲營業行為。」

    近期有中國網友在小紅書狂推中國珠海的「83自然茶」，不過仔細一看，不但店名、廣告招牌、店內風格都幾乎與八曜和茶一樣，就連菜單及價格都完全照抄，掀起台灣網友熱議。

    八曜和茶在threads發文表示，經過一年多的蒐證，原本睜一隻眼閉一隻眼，但「83自然茶」在對岸演都不演，讓許多顧客都誤會。他們強調，「八曜和茶自創立以來，均以「八曜和茶」作為唯一品牌名稱，未設立任何副品牌、子品牌或關聯品牌，亦未授權第三方以近似名稱、風格或品牌概念參與加盟，或從事茶飲營業行為」。

    八曜和茶指出，已就品牌名稱及各項權利依法進行布局，並將持續關注整體市場使用情形，以維護品牌形象與消費者權益。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播