中國出現山寨「八曜和茶」！風格、菜單全照抄 業者不忍發聲了

中國出現假的「八曜和茶」，還幾乎把整間店都完全複製。（擷取自小紅書）

知名手搖飲「八曜和茶」以獨特的風格與飲料吸引一票鐵粉，不過近期中國卻出現仿冒的「83自然茶」，還幾乎把整間店都完全複製。八曜和茶今（21日）嚴肅發聲，強調「品牌自創立以來，未設立任何副品牌、子品牌或關聯品牌，亦未授權第三方以近似名稱、風格或品牌概念參與加盟，或從事茶飲營業行為。」

近期有中國網友在小紅書狂推中國珠海的「83自然茶」，不過仔細一看，不但店名、廣告招牌、店內風格都幾乎與八曜和茶一樣，就連菜單及價格都完全照抄，掀起台灣網友熱議。

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八曜和茶在threads發文表示，經過一年多的蒐證，原本睜一隻眼閉一隻眼，但「83自然茶」在對岸演都不演，讓許多顧客都誤會。他們強調，「八曜和茶自創立以來，均以「八曜和茶」作為唯一品牌名稱，未設立任何副品牌、子品牌或關聯品牌，亦未授權第三方以近似名稱、風格或品牌概念參與加盟，或從事茶飲營業行為」。

八曜和茶指出，已就品牌名稱及各項權利依法進行布局，並將持續關注整體市場使用情形，以維護品牌形象與消費者權益。

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