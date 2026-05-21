領養、孤兒也能領5000元成長津貼？衛福部：以兒童最佳利益為原則

衛生福利部。（資料照）

總統賴清德昨宣布推動「0到18歲成長津貼」政策，規劃未來符合資格的兒少，每人每月可領5000元，預估每年經費約2000億元，引發外界關注財源來源，以及是否排擠到衛福部推動的「長照3.0」等其他社福預算。對此，衛福部強調，成長津貼屬於「額外新增財源」，不會影響既有長照與社福經費；未來政策方向也將以「兒童最佳利益」為原則，領養、認養及非婚生子女，只要具我國戶籍，都有機會納入適用。

衛福部政務次長呂建德表示，外界擔心成長津貼預算龐大，可能壓縮長照3.0資源，但他強調絕對不會產生排擠問題。他指出，這筆經費並非從既有社福預算挪用，而是屬於新增財源，未來仍會持續推動長照與各項社會福利政策。

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由於政策規劃對象為0歲至18歲兒少，也有民眾關心，認養、領養或安置機構中的孩子是否也能領取津貼。呂建德回應，只要孩子具有戶籍資格，就有機會納入適用範圍。他強調，相關政策精神是依循CRC《兒童權利公約》中的「兒童最佳利益原則」，津貼是跟著孩子走，不會因父母婚姻狀況而有差別待遇。

社家署長周道君也表示，目前育兒津貼與托育補助制度，只要是在台灣完成出生登記或初設戶籍登記，並符合年齡及資格規定的幼兒，都可獲得補助，且不區分婚生或非婚生子女。未來成長津貼方向，也將朝「涵蓋所有具我國戶籍兒少」規劃。

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