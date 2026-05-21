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    首頁 > 生活

    屏東萬丹大排抽水平台測試 防汛添保障

    2026/05/21 19:34 記者葉永騫／屏東報導
    萬丹大排抽水平台測試縣議員許展維前往了解。（許展維服務處提供）

    萬丹大排抽水平台測試縣議員許展維前往了解。（許展維服務處提供）

    萬丹大排是地區主要排水流入高屏溪，但每到颱風洪水汛期時，溪水無法排出倒灌到村落，引發淹水，屏東縣政府為解決問題，爭取設立灣內村抽水平台，方便調動抽水機進行抽水，近日進行測試，縣議員許展維、灣內村長陳玉意前往勘查，認為今年的防洪將對村民更有保障。

    萬丹大排是萬丹鄉主要溪流，屏東縣政府設立有萬丹水圳，來控管萬丹大排溪水能流入高屏溪，但遇到大雨或颱風時，高屏溪水暴漲，水位高於萬丹大排，造成萬丹大排的溪水無法排入高屏溪，水位上漲後反而倒灌入灣內等村落，淹水曾達到2、3公尺的慘況，因此每到大雨或颱風來襲，灣內村長陳玉意就到萬丹水圳當起看守人，注意移動式抽水機的抽水情形，一發生故障就要馬上通知水利處等相關單位，並且通知村民應變措施，相當的辛苦，而村民也都很擔心，不斷的要求縣府設立抽水站。

    縣長周春米、立委徐富癸向水利署爭取了800多萬元經費，今年已完成後抽水平台可以放置6部的移動式抽水機協助抽排萬丹大排的水排入高屏溪，將大大的增加抽水能力，近日進行測試，將在最後一項工程「攔污柵」完成後即可試車使用，對於未來在灣內村、後村村的防汛工作將大幅改善，更保障鄉民生命財產安全。

    萬丹大排抽水平台測試縣議員許展維、灣內村長陳玉意前往勘查。（許展維服務處提供）

    萬丹大排抽水平台測試縣議員許展維、灣內村長陳玉意前往勘查。（許展維服務處提供）

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