中捷綠線延伸大坑、彰化拆開做？ 彰化縣府曝「這理由」脫勾恐更慢

中捷綠線延伸大坑彰化案，中央2026年4月29日進入實質審查，進度正推進中。（擷取台中捷運局官網）

針對台中捷運綠線延伸大坑、彰化案，台中市長盧秀燕因應多位台中市議員要求，答應將行文交通部讓兩地「脫鈎」，對此，彰化縣政府表示，若台中執意拆開做，等同運載流量分開重做，代表案子重頭來，時間搞不好會拖更久，未必會比較快。縣府強調，大坑與彰化一起施做，案子中央已在4月29日進入實質審查，進度持續推進中。

不過，中央要求延伸到彰化路線，須與彰化東區擴大都市計畫案一起執行，萬一，彰東擴大都計遲遲無法完成，到時候可能案子再度卡關，對此，縣府指出，配合內政部要求，今年底進行公開展覽，因路線經過台化廠商，牽涉整個彰東擴大都計與土地使用分區項目，縣府與台化已多次開會討論，目前仍在協商中，都更部分尚未定案。

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中捷綠線延伸大坑、彰化案全長約10.041公里共規劃8站，北側大坑段約2.466公里、2站，南側彰化段約7.575公里、6站，全線採高架型式，彰化端規劃未來銜接彰化輕軌鹿港線與和美線。該案由交通部審議，待中央完成審查後，再報行政院核定。

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