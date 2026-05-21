高溫少雨催熟 玉荷包荔枝提早上市

鮮紅欲滴的玉荷包荔枝垂掛枝頭，令人食指大動。（記者洪臣宏攝）

高雄市大樹區玉荷包以往在5月23日進入盛產季，今年雨水少，加上連日高溫催熟玉荷包荔枝，因而提早在17日起大出貨，大樹區農會總幹事歐幸娟說，這也意味玉荷包產季會較往年提早10天結束，因產量大價格略為回檔，現在正是品嚐最佳時機。

大樹區果農五月中旬後忙得不可開交，路邊可見擺攤販賣鮮紅欲滴的玉荷包荔枝，貿易商、盤商車輛穿梭果園載貨，農會也忙著包裝出貨，進入一年之間最繁忙時期。

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歐幸娟說，今年雨水偏少，且連日出大太陽，催熟了玉荷包荔枝，農民也擔心持續艷陽高照，致玉荷包曬傷出現黑殼現象，原本23日起的盛產期，提早到17日開始，相對地預計6月10日結束的盛產期，可能提前到6月初，品嚐玉荷包得趁早。

高雄玉荷包荔枝種植面積2314公頃，佔整體荔枝總面積77%，產量與面積都是全國第一，經濟產值高達16億元，大樹區1648公頃為最大生產重鎮，其次為旗山區350公頃，今年拜氣候佳所賜，著果率約6成。

大樹區公所將於30、31日於姑山倉庫舉辦「夏祭新鮮市2026年高雄鳳荔季活動」，區長楊明融表示，兩天活動安排多元，更有每日兩場限量農特產品搶購活動，歡迎民眾來大樹一日遊，品嚐鮮甜的鳳梨及玉荷包。

大樹區農會玉荷包荔枝禮盒熱賣。（記者洪臣宏攝）

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