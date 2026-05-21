桃園消防張金煜、趙曾群 獲選十大傑出救護技術員展現專業實力

新屋消防分隊高級救護技術員張金煜獲選為「十大傑出救護技術員」。（圖由桃園市政府提供）

桃園市新屋、蘆竹消防分隊高級救護技術員張金煜與趙曾群，獲社團法人台灣急診醫學會評選為「十大傑出救護技術員」第3名與特優獎，市府消防局長龔永信說，桃園是全國唯一有2人入選的縣市，展現桃園消防深厚的救護量能與專業實力。

十大傑出救護技術員包括前3名與7名特優獎，獲得第3名的張金煜，多年來堅守於第一線救護勤務，除積極推動偏鄉救護品質提升外，也透過數據分析、品質改善模式等，持續提升急重症患者存活率與康復出院率，他說，為了精進自己的專業，他持續投入高階創傷照護、骨針輸液、戰術緊急傷患救護等領域，除曾獲得全國呼吸道插管競賽冠軍、代表桃園市參與國際學術交流外，也已取得多項師資資格，持續將自己的救護技術與其他消防隊員分享。

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特優獎趙曾群長期深耕臨床救護、品質管理、人才培育等，兼具實務與教學能力，也曾在疫情期間設計多語翻譯輔具與防疫措施，有效提升勤務效能，他說，他於第一線救護中，曾成功啟動到院前大量輸血流程、執行非OHCA患者氣管內管置入，也曾處置急性心肌梗塞、重大創傷、過敏性休克等高風險案件，累積豐富急重症經驗；他另擔任救護品管小組召集人，推動教育訓練、流程優化、器材創新等，同時投入教學、災害應變、國際競賽交流，持續強化團隊救護量能。

蘆竹消防分隊高級救護技術員趙曾群，獲選為「十大傑出救護技術員」。（圖由桃園市政府提供）

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