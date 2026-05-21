密室逃脫意外頻傳！沉浸式體驗協會示警：「恐怖追逐類」危險程度更高

台灣沉浸式體驗協會秘書長馬偉軒示警，除了本次發生意外的遊具安全需要特別關注外，「恐怖追逐」類的危險程度，其實不亞於本次意外，因遊戲過程中玩家會追逐、恐慌導致碰撞，甚至發生攻擊演員的情況。（資料照）

密室逃脫近期意外事件頻傳，文化局今（21）日發布產業安全指引。台灣沉浸式體驗協會秘書長馬偉軒指出，該產業安全指引主要適用於「密室逃脫」、「沉浸式劇場」兩大業別。馬偉軒示警，除了本次發生意外的遊具安全需要特別關注外，「恐怖追逐」類的危險程度，其實不亞於本次意外，因為遊戲的過程中，玩家會因為追逐、恐慌，導致碰撞，甚至發生攻擊演員的情況發生，目前也與職業災害預防與重建中心合作，將推出演員的工作指引，強化職業災害防治。

馬偉軒說，過往遊戲正式上線前，業內會有互相的遊戲測試，或是業者間互相做諮詢，針對本次「產業安全指引」的內容，都需要落地執行才能真正防堵意外發生。

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針對現行密室逃脫、沉浸式劇場還具有潛在危險性？在安全指引中能否對應到解方？馬偉軒認為，「恐怖追逐」類的體驗，其危險程度高於本次意外，因為遊戲的過程中，玩家會因為追逐、恐慌，導致碰撞，甚至發生攻擊演員的情況，對應現行的安全指引要求，在加裝監視器、配置專人監看營業空間，初步做到第一層防護，在產業中帶來改變。

馬偉軒指出，本次意外主要與職業安全型態相關，協會未來會持續加強，包含有從業人員參與的記者會時指出，他們的意見沒有被業者正視，目前協會也推出「小天使信箱」表單讓從業人員使用，可以向會反映在職場上無法解決的職場安全疑慮，例如硬體風險、機關缺陷或職安盲點等皆可投遞，協會收到反映後，將在保護通報者隱私的前提下，主動與店家溝通。

馬偉軒表示，協會也將與職業災害預防與重建中心合作，協助規劃工作流程時，加強職業災害防治工作，今天也會推出NPC、演員的工作指引給業者，告訴業者未來設計時，相關流程、發生緊急情況該如何處置，透過業界實際經驗，加上法務、職業安全相關資源，詳細制定相關細則；目前正盤點進行中的遊戲，內容還有哪些部分可更精進，希望業者未來都能配合。

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