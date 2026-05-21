屏縣障福中心設運動會館 打造身障者及長輩的專屬健身房

屏縣身心障礙福利服務中心的運動休閒會館安排瑜珈課程。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府推動友善共融環境，鼓勵身障者及銀髮長輩建立規律運動習慣，在屏縣身心障礙福利服務中心設置「運動休閒會館」，提供專業運動器材及個別化運動諮詢服務，協助不同族群透過運動提升身體機能與生活品質，受到使用者好評。

「1、2，1、2，再來一次！加油！」，走進屏東縣身心障礙福利服務中心2樓，不時可聽見口號聲與歡笑聲，為鼓勵身障朋友及長輩走出家門、培養運動習慣，屏東縣政府委託平安社會福利慈善事業基金會經營中心服務，其中運動休閒會館除設置專業器材外，也提供每週一次「一對一運動諮詢」服務，由體適能指導員依據不同障別與身體狀況，量身規劃專屬運動課程，讓運動不只是日常鍛鍊，更成為身障者與長輩建立自信、展現活力的重要生活支持。

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長期使用輪椅的楊小姐，過去對運動方式感到迷惘，在固定參與運動諮詢後，透過指導員細心協助，逐步學習如何在運動過程中保護身體，並搭配居家自主訓練，如今已養成規律運動習慣，每週都期待到會館報到；住在附近社區的朱阿伯與蔡阿姨，也成為運動休閒會館的熱情推廣者，時常邀請親友一同運動，直呼「有這樣能安心運動流汗的地方，真的很幸福！」。

屏東縣身心障礙福利服務中心除提供運動休閒會館服務外，也整合身心障礙福利資訊諮詢與轉介、輔具服務、身心障礙日間照顧、自立生活支持、復康巴士、手語翻譯及同步聽打等多元服務，讓身心障礙者能依自身需求獲得適切資源與協助。

屏東縣政府表示，未來將持續打造多元友善的共融環境，透過多元活動與服務，讓不同族群安心參與、自在交流，在社區中找到屬於自己的生活價值與社會參與機會。

體適能指導員提供運動輔助及建議。（圖由屏東縣政府提供）

運動休閒會館規畫的運動伸展課程。（圖由屏東縣政府提供）

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