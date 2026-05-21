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    首頁 > 生活

    嘉義市興嘉國小郭懌震、民生國中黃宥凱獲總統教育獎

    2026/05/21 17:17 記者王善嬿／嘉義報導
    興嘉國小郭懌震用努力克服先天不足，去年入選競技疊杯國手，獲總統教育獎。（嘉義市政府提供）

    興嘉國小郭懌震用努力克服先天不足，去年入選競技疊杯國手，獲總統教育獎。（嘉義市政府提供）

    2026總統教育獎名單今天出爐，嘉義市興嘉國小學生郭懌震自小聽力受損，但他用努力克服先天條件不足，去年入選競技疊杯運動國手，為國爭光；民生國中黃宥凱面對單親、清寒家庭及身體限制，不輕言放棄，展現生命韌性，為社會帶來正能量。

    郭懌震聽力受損 拚上競技疊杯國手前進國際

    郭懌震自小聽力受損，需配戴人工電子耳輔助日常學習與生活，因聽力的限制，讓他學習語言困難度較他人更高，但他從不退縮，利用課餘時間請教老師、同學，反覆練習直到發音正確為止。

    郭懌震熱愛運動，利用課餘時間強化體能，在師長帶領下參加競技疊杯運動，為他開啟通向世界的窗，在高強度且嚴謹的訓練中，他展現堅定意志，從參加校內比賽到各級比賽屢獲佳績，去年入選競技疊杯國手，站上世界競技舞台。

    黃宥凱逆轉逆境 獲高職技藝學程烹飪第二名

    黃宥凱雖來自單親、清寒家庭，但他將逆境當作成長的養分，在運動場上的滑輪溜冰、田徑賽事，用汗水與孝心化逆境為順境，還獲高職技藝學程烹飪第二名，展現生命韌性。

    民生國中黃宥凱不畏逆境，展現生命韌性，獲得總統教育獎。（嘉義市政府提供）

    民生國中黃宥凱不畏逆境，展現生命韌性，獲得總統教育獎。（嘉義市政府提供）

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