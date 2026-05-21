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    首頁 > 生活

    統測成績出爐 台中家商包辦英日語全國雙榜首

    2026/05/21 17:05 記者蘇孟娟／台中報導
    台中家商學生吳睿浚（右2）與曾鈴佳（左2）各摘統測英語類及日文類全國榜首。（圖由台中家商提供）

    台中家商學生吳睿浚（右2）與曾鈴佳（左2）各摘統測英語類及日文類全國榜首。（圖由台中家商提供）

    115學年度四技二專統一入學測驗成績揭曉，台中家商應用英語科一舉囊括外語群英語類、日語類「全國雙榜首」，英語類全國前10強中家商就佔3席，創下該科空前佳績，摘英語類榜首的吳睿浚不補習創佳績，台日混血的曾鈴佳跨考日文類也榜首。

    台中家商校長劉福鎔表示，語言不只是考試科目，更是與世界接軌的重要能力，家商應英科學生同時拿下英語類與日文類全國榜首，難能可貴，學生勇於跨域、自主學習的精神展現成果，感謝應英科全體教師團隊用心陪伴學生學習。

    其中摘英語類榜首的吳睿浚不補習，他發揮「高效率時間管理」，堅持課前預習、課中專注、課後先拚完作業才碰手機，每天維持12點前就寢、絕不熬夜；針對大考單字，他獨創「5次發聲記憶法」，每一回單字都反覆口唸五次，再背誦，利用大腦與聽覺雙重刺激加深印象。

    導師吳姈娟說，吳睿浚不僅課業頂尖，更連續1年利用午休自願輔導高一學弟妹英文；奪下統測英語類全國榜首後，吳睿浚因觀看電視劇對中醫感到濃厚興趣，隨後更透過「優遊台中學」進行18學分的跨域探索，目前立定當中醫師的志向，未來會努力朝目標前進。

    跨考日文類摘下全國榜首的台日混血兒曾鈴佳，國二即獲日文檢定N1證照、高二英文多益高達920分，她分析考生「專二」科目均表現傑出，她針對易被忽略的「專一」科目商概、計概等「瘋狂刷題」，導師江啟綸認為曾鈴佳認真自律，律己甚嚴，且能自我管控3C使用時間，是眾人的學習典範。

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