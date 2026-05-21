補教傳奇名師陳建宏告別式 大票網友淚憶青春

補教傳奇名師陳建宏昨舉行告別式，勾起一票網友回憶。（民眾提供）

補教界傳奇化學名師陳建宏本月10日辭世，享壽68歲，昨（20）舉行告別式，大批昔日學生、親友及教育界人士前往送別，現場氣氛哀戚，不少人紅著眼眶低聲道別：「老師，一路好走。」還勾起一票網友回憶，不少人表示，很感謝老師的教學，救了當年的化學，讓生硬的課程變得有趣。

陳建宏投入化學教育超過30年，憑藉生動幽默的教學風格，在補教界闖出響亮名號，許多六、七年級生都曾是他的學生，他不只會把艱澀化學公式變成生活化口訣，還常在課堂突然倒立、搞笑演出，甚至自創各種記憶法，讓原本令人頭痛的化學課，變得有趣又好懂。

請繼續往下閱讀...

其中最令學生津津樂道的，就是他曾以時事人物編成沉澱表口訣，搭配誇張肢體動作幫助記憶，讓許多人多年後仍朗朗上口，有網友感慨，「以前最怕化學，結果上完陳建宏老師的課直接開竅」、「他真的救了我的學測化學」、「沒有陳建宏，我可能考不上大學」。

社群平台在消息曝光後，也瞬間湧入大量哀悼留言，不少畢業十多年的學生翻出當年講義拍照紀念，有人寫下：「到現在還捨不得丟老師的講義」、「笑話小本本陪我度過高中最痛苦的日子」，還有人感傷表示：「青春的一部分突然沒了。」

告別式現場除了許多學生自發到場外，也有不少政界人士送花致意，許多學生在靈堂前久久不願離去，有人雙手合十低頭致意，也有人忍不住落淚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法