你是E人還I人？新北萬里推「E/I雙軌旅遊地圖」 依人格特質遊山海

新北市萬里區公所「2026年萬里區山海線旅遊」山線推廣活動今天（21日）登場。（新北市萬里區公所提供）

新北市萬里區公所「2026年萬里區山海線旅遊」山線推廣活動，今天（21日）在那米哥莊園登場，民眾根據自己是E人（外向）或是I人（內向），選擇與人格特質相符的「E/I雙軌旅遊地圖」按圖索驥暢遊，除了欣賞萬里區內的觀光美景，並與在地22家業者合作，邀請民眾走入萬里山海任遨遊，享受「一站式」豐富多元的觀光遊程。

萬里區長黃雱勉表示，以「山線」搭配「海線」結合個人特質，針對不同的性格偏好，設計專屬漫遊景點；建議「那米哥莊園」、「亮山川景觀休閒園區」、「野柳地質公園」、「野柳海洋世界」、「汪汪地瓜園故事館」、「三姐妹農家樂」、「蟹港海鮮」，再到「金湧泉SPA溫泉會館」、「鼎帥溫泉旅館」或「群策翡翠灣溫泉飯店」泡湯。

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喜愛親近大自然的遊客，則推薦「高家繡球花」的花海中，不論是佳人燦笑如花，或是美麗花海，隨後再到「阿滿姨油飯」、「紅棗嬸涼麵」或「金山芋圓王」享用在地美食小吃，隱身於「一粒沙咖啡館」或「山海芳園」看海沉澱，抑或在「此木窯」放鬆獨處。

三姐妹農家樂的簡淑芬說，歡迎大家來萬里看美景、吃美食，相信不論是外向性格的E人或者是內向性格的I人，到萬里區都能夠找到屬於自己的美食與美景；不知道自己屬於哪種性格的民眾，則可以依照「E/I雙軌旅遊地圖」，選擇與人格特質相符的店家，按圖索驥萬里任遨遊。

民眾根據自己是E人（外向）或是I人（內向），選擇與人格特質相符的「E/I雙軌旅遊地圖」按圖索驥暢遊。（新北市萬里區公所提供）

圖為參與活動的商家業者。（新北市萬里區公所提供）

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