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    南市府招募大專生暑期工讀125名、5/30面試 工讀職缺一次看

    2026/05/21 16:44 記者楊金城／台南報導
    台南市勞工局推出招募大專生暑期工讀計畫，市府有31個局處所屬機關提出125個工讀名額。（記者楊金城攝）

    台南市勞工局推出招募大專生暑期工讀計畫，市府有31個局處所屬機關提出125個工讀名額。（記者楊金城攝）

    到台南市政府暑期打工去，勞工局推出招募大專生暑期工讀計畫，市府有31個局處所屬機關提出125個工讀名額，5月30日上午9點起將在善化區文康育樂中心舉辦面試，現場報名，當天就公布錄取名單，設籍台南的在學青年都可到場報名應試，工讀聘用時間7月6日至8月31日，7月薪資25558元、8月薪資29500元。

    台南市勞工局局長王鑫基表示，市府公部門暑期工讀計畫讓在學大專生透過「做中學、學中做」接軌職場，累積實務經驗、培養協調溝通能力，強化未來就業力，另方面專案計畫讓大專生透過實際參與公部門業務推動，從中了解政府施政運作，成為「青年創意」與「政府施政」的雙向交流，為推動市政注入活力。

    包括台南市文化局、勞工局、衛生局、水利局、研考會、民政局、經發局、地政局、秘書處、南區公所、仁德區公所、北區公所、佳里區公所、後壁區公所、善化區公所、新化區公所、新營區衛生所、關廟區衛生所、歸仁區衛生所、安南區衛生所、西港區衛生所、麻豆區衛生所、新化地政事務所等31個機關提出37個工讀專案計畫，共有125個工讀名額，工讀內容橫跨社會參與、文化推廣、圖書推廣、觀光行銷、公共服務、勞動權益宣導等，涵蓋台南在地特色行銷與公共政策事務多樣領域。

    勞工局職訓就服中心主任梁偉玲說，在暑期工讀期間，更提供相關教育訓練，提升學生職場軟實力，規劃職業適性測驗、簡報製作、口語表達、職災預防觀念等課程，協助學生釐清個人職涯方向、提升簡報製作及個人表達能力，同時了解職場安全的重要性。

    有意參加工讀者可上台南市勞工局職訓就服中心網站下載簡章，先了解報名條件及相關計畫、工讀職缺內容等，5月30日上午9點至11點半務必攜帶身分證及學生證正本，僅能擇一職缺報名面試，如重複報名者將會取消資格，招募當天在善化火車站和善化文康育樂中心間提供免費接駁車，每半小時1班。

    台南市暑期工讀推廣閱讀。（圖由勞工局提供）

    台南市暑期工讀推廣閱讀。（圖由勞工局提供）

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