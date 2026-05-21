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    首頁 > 生活

    得正買飲料送fwee唇釉掀排隊潮 網曬容量僅1/3：安慰沒排到的人

    2026/05/21 18:08 即時新聞／綜合報導
    得正近日與彩妝品牌「fwee」聯名，購買「紅心芭樂烏龍奶昔」即贈fwee奶昔唇釉小樣掀起討論。（圖取自得正臉書、@go.go.taiwan授權使用）

    得正近日與彩妝品牌「fwee」聯名，購買「紅心芭樂烏龍奶昔」即贈fwee奶昔唇釉小樣掀起討論。（圖取自得正臉書、@go.go.taiwan授權使用）

    知名飲料品牌「得正」近日與彩妝品牌「fwee」聯名，並推出買飲料即送迷你唇釉活動，引來民眾爭相排隊。對此，有網友分享實際拿到唇釉後的畫面，指裡頭的內容物不及管身的一半，藉此安慰沒有排到的民眾。貼文一出，掀起兩派網友看法。

    飲料品牌「得正」與彩妝品牌「fwee」推出聯名活動，凡在5月20日至6月16日期間，購買紅心芭樂烏龍奶昔，即贈「fwee奶昔唇釉小樣和愛心杯套組」。活動引來許多網友關注，活動首日各店就吸引大批人潮排隊購買，過沒多久各店家就陸續宣布贈品已贈完。

    對此，一名網友在Threads上分享自己拿到唇釉後拍下的畫面，畫面中用手電筒一照，發現唇釉ml數，僅佔實際瓶身的三分之一。對此，該名網友表示「還沒用過，但不知道這樣有沒有安慰到那些沒買到的人。」

    此文一出，引來網友們兩派看法，有網友表示「謝謝好心人！你安慰到我了」、「還好沒為了這個去曬太陽排隊」、「原來跟洋芋片一樣嗎......」、「你講出大實話，好人好事代表」。

    不過，也有網友認為只是贈品不該過度要求，「這種東西本來就是粉絲心態在收，不是真的拿來用好用的吧」、「我覺得是試色，讓大家用看看顏色有沒有喜歡」、「官網就有寫贈品只有3g」。

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