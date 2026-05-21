「花IN台北」挨轟行銷浮濫、效益「幽靈推估」 公園處曝經費用途

士林官邸每年舉辦鬱金香展、菊展，需自行培育或購買植栽以豐富展區，經費略高於其他花季。（資料照）

整合台北四季花季的「花IN台北」已成台北系列花季品牌，台北市議員侯漢廷今天（21日）對行銷預算、效益提出質疑，認為有些舉辦多年的成熟品牌，預算應逐年遞減，同時活用台北市冠名條例，在3至5年內讓企業冠名占花展預算的3成。台北市公園處說，目前採較彈性的「跨界聯名」模式，企業冠名會進行評估研議。

侯漢廷在議會工務部門質詢指出，台北市每年舉辦的「花IN台北」，是疊床架屋的雙重請款大內宣；除了「花IN台北」的宣傳經費370萬元，每個獨立的花展另有行銷預算，總計1472萬元，不僅重複行銷，「成熟的品牌為什麼要持續行銷？」如陽明山花季、士林官邸花展、三層崎花海，「妥妥的浪費錢」，行銷經費應該逐年遞減。

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他進一步指出，花展效益是幽靈推估出來的，用搭公車到當地站來計算人次，卻未排除非花展季搭車人次，「可能本來就很多人搭到那一站」；此外，拿旅遊的花費來估算效益也是大錯特錯，台北市民就算沒去陽明山看花展，也會在北市花錢，不能把日常的消費當成是花展產生的消費，估算膨風的太厲害。

侯漢廷要求成熟品牌的行銷預算逐年遞減，活用台北市冠名條例引進民間贊助，讓企業冠名花展，他舉例如輝達士林菊展、台積電陽明山花展，「當然這兩家不會來」，但可以是旅舍、飯店、航空公司，除了冠名，也可以認養展區。希望在3至5年讓企業冠名花展達到花展預算的3成。

公園處說明，花季全年行銷經費1915萬元，透過「花IN台北」品牌整合串聯行銷，包括主視覺及延伸文宣圖稿設計與製作、IP聯名合作與配套行銷活動及官方社群平台的維護執行等；各花季的經費用於該花展的專案服務，包括展場規劃、活動創意亮點、主視覺等文宣品設計製作、開幕或假日活動、網路宣傳、異業結盟聯合行銷、線上活動、各行銷管道露出、問卷調查統計分析、活動保險等。士林官邸每年舉辦鬱金香展、菊展，因需自行培育或購買植栽，經費略高於其他花季。

今年「花in台北」打造年度代言角色「園丁喵喵」。（資料照，記者何玉華攝）

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