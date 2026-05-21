台積電慈善基金會牽線 竹科實中、下崙國小交流4天

雲林口湖下崙國小，與新竹科學園區實驗高中，本週展開4天交流學習。（圖由下崙國小提供）

台積電慈善基金會媒合雲林口湖下崙國小，與國立新竹科學園區實驗高中，本週展開4天雙校交流學習，讓兩校學生透過互助共學、科普實作與生態踏查，為城鄉教育交流注入溫暖深刻的力量。今（21）日基金會董事長張淑芬到雲林虎尾與學生互動。她表示，盼學校交流活動擴大，帶動社會正向力。

縣府教育處表示，2021年開始，基金會捐贈再生筆電，協助孩子在停課期間學習不中斷，再到公益綠能LED燈安裝計畫，協助縣內國中小更換節能燈具；再到光電設備設置、交通車補助，每項都感受到企業社會責任所帶來溫暖。

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教育處長邱孝文表示，此次基金會媒合竹科實驗中37名學生與下崙國小26名學童展開四天的交流學習，由高中生帶領小朋友們帶來新竹玻璃藝術課程，更有台積電志工團隊教導風力科普實驗教育，下崙學童傳授龍鳳獅隊技藝，相互達到「互助共學」的精神。

今張淑芬在縣長張麗善、澄霖沉香董事長陳品宏、台積電先進封裝技術暨服務副總經理何軍等人陪同，一同到虎尾澄霖沉香森林館，和高中生、國小生展開生態踏查。

張淑芬表示，從科普教育到生態踏查，志工的陪伴就像種下來的希望種子，對於學子來講是養分，希望大家抱著愛心，以同理心對待他人和自己。未來希望學校交流活動能夠擴大，達到互助互惠，用大眾力量，帶動社會正向力。

何軍表示，台積電先進封裝隨著AI浪潮發展，員工平常上班很繁忙、壓力大，他們認為投入志工是勞逸結合最佳方式之一，此次雲林行，大家走入大自然，讓學生們看到員工在工作之餘持續學習，從中提升自己能力與認知。

張麗善表示，感謝基金會多年來對雲林的支持與關懷，不只是捐贈資源，更是用實際行動陪伴雲林的孩子，看見偏鄉教育需要，也看見每一個孩子無限可能。

兩校學生透過互助共學、科普實作與生態踏查。（圖由下崙國小提供）

兩校學生透過互助共學、科普實作與生態踏查。（記者李文德攝）

台積電慈善基金會媒合雲林口湖下崙國小，與國立新竹科學園區實驗高中，展開4天交流學習。（記者李文德攝）

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