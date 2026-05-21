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    首頁 > 生活

    Uber傳在北投籌備「機車載客」 汽車職業工會怒批：不是交通法規的實驗場

    2026/05/21 16:47 記者吳亮儀／台北報導
    Uber傳出在台北市北投區籌備「機車載人試營運」服務，北市汽車駕駛員職業工會怒批，「機車載客」不是交通法規的實驗場。（畫面人物與本新聞無關，資料照）

    Uber傳出在台北市北投區籌備「機車載人試營運」服務，北市汽車駕駛員職業工會怒批，「機車載客」不是交通法規的實驗場。（畫面人物與本新聞無關，資料照）

    Uber傳出在台北市北投區籌備「機車載人試營運」服務，並邀請外送員前往所謂「開通服務中心」辦理帳號開通，交通部今天（21日）示警違法，台北市汽車駕駛員職業工會也公開怒批，機車載客不是交通法規的實驗場。

    台北市汽車駕駛員職業工會發布聲明，如果Uber或相關合作公司有意將外送員轉作「機車載客」服務，這絕對不是一句「測試計畫」、「合作夥伴服務」或「創新營運模式」就可以帶過。

    工會指出，交通運輸涉及乘客安全、營業資格、保險責任、事故賠償、主管機關核准與公共安全秩序，不是平台自己開一個預約表單，就能把道路交通變成企業實驗室。

    工會指出，依「公路法」第34條規定，汽車運輸業已有明確分類，其中計程車客運業是指「在核定區域內，以小客車出租載客為營業者」，現行法制並沒有讓外送平台以「機車」從事類似計程車載客營業的空間。

    台北市汽車駕駛員職業工會呼籲，Uber或相關合作公司必須公開說明幾項關鍵問題，第一，乘客若發生事故，平台是否負完全責任？第二，外送員原本的保險，是否涵蓋「營業載客」？第三，乘客受傷、死亡或造成第三人損害，由誰賠償？第四，外送員若因載客遭裁罰、吊扣牌照或駕照，平台是否負責？第五，主管機關是否已經核准？若尚未核准，平台憑什麼要求外送員先報名、先測試、先承擔風險？

    工會批評，這不是創新，這比較像把風險「外送」給外送員，平台不能把「科技創新」掛在嘴邊，實際上卻把法律風險、交通風險、保險風險全部丟給第一線外送員。

    工會呼籲交通部、台北市政府交通局及相關主管機關立即介入調查，釐清Uber是否已有招募、開通、測試或實際營運機車載客服務行為，之後也將持續關注本案發展，並要求主管機關依法行政、嚴格把關，不能讓平台以「試營運」之名，行規避法規、轉嫁風險之實。

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