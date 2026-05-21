台南技職博覽會連3天登場 國中生湧入體驗

台南市2026技職博覽會21日至23日在崑山科大舉行。（記者劉婉君攝）

台南市2026技職博覽會今（21）日起一連3天在崑山科技大學體育館舉行，共有73個攤位，透過互動體驗方式，展現技藝教育成果，並帶領學生從體驗中認識技職教育，首日就吸引許多國中生湧入參與。

台南市技職博覽會已邁入第12年，累計參與人次將超過3萬2000人次。今年的展區以國中技藝教育15+1職群為主軸，涵蓋衛生護理、水產、設計、藝術、海事、餐旅、家政、動力機械及機械等類別，透過職群展示、實作體驗及互動闖關，引導學生從動手操作中理解不同職群的學習內容與職場應用。

請繼續往下閱讀...

六信高中寵物經營科帶來可愛的毛小孩吸睛，南大附中畜產保健學程則以標本和雞蛋等展示成果，新營高工在電機與電子職群展區展示「機器人手臂」，白河商工餐飲管理科以人形立牌呈現學生優秀的表現，崑山科大則以競技飛鏢、創意發明展優秀作品等與學生互動，參觀的國中生瞭解從國中技藝教育、技術型高中專業群科到大學端創新應用的銜接。

市長黃偉哲與崑山科技大學校長李天祥、各高中技職校院校長為活動揭開序幕，黃偉哲表示，隨著AI、機器人、無人機等新興科技快速發展，技職教育的重要性也日益提升，鼓勵學子透過技職博覽會親自體驗、多方探索，發掘自身興趣與專長，找到未來升學與職涯發展方向，勇敢展現自我長才。

教育局長鄭新輝指出，23日上午為親子開放場次，歡迎家長陪同孩子一起參加。

參展的技職學校以互動方式呈現成果，並讓參觀學生可以從體驗中認識各科系。（記者劉婉君攝）

南大附中畜產保健學程以標本及雞蛋等呈現技職教育成果。（記者劉婉君攝）

台南市2026技職博覽會首日吸引大批國中生湧入參觀。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法