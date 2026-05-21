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    首頁 > 生活

    苗栗民宅天花板驚見4隻白鼻心寶寶 保育人員親餵代奶超療癒

    2026/05/21 15:23 記者彭健禮／苗栗報導
    照養人員擔任「臨時家長」餵奶，畫面逗趣可愛。（縣府農業處提供）

    照養人員擔任「臨時家長」餵奶，畫面逗趣可愛。（縣府農業處提供）

    苗栗縣一戶住家的天花板夾層近期不時傳出聲音，原以為是老鼠，但經查看，竟發現是4隻白鼻心寶寶。縣府農業處保育人員接獲通報，帶回動物收容所，由於白鼻心寶寶們嗷嗷待哺，照養人員也擔任「臨時家長」餵奶，畫面逗趣可愛。

    縣府農業處生態保育科指出，目前這4隻白鼻心尚未長牙，照養人員主要以適合的代奶餵食，並會每日測量體重、觀察身體狀況。隨著牠們慢慢長大，後續也會逐步加入香蕉等軟質水果，並訓練牠們自行取食。

    生態保育科表示，待白鼻心寶寶長大後，會移至野放籠舍，讓牠們逐漸熟悉自然環境與野外生活。雖然照養過程需要投入許多時間與心力，但一切的努力都是希望牠們最終能回到原本的野外家園。

    根據近年相關的研究及救傷資料顯示，白鼻心已逐漸適應都市環境，並會於建築物內部棲息及育幼。生態保育科表示，如果民眾在家中發現白鼻心，也不用太過驚慌，因為白鼻心不會主動攻擊人，也少有傳染疾病，若遇到正值育幼期的母獸或幼獸，建議先不要驚擾，以免造成幼獸失親而無法存活。

    生態保育科表示，若想避免白鼻心進入家裡，建議可加強門窗管理，並封閉屋頂或建築物與外界相通的孔洞；若白鼻心已對生活造成困擾，可撥打縣民熱線1999通報，縣府農業處將協助捕捉並野放至合適環境。

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