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    首頁 > 生活

    高雄國中爆霸凌疑雲女學生 教育局調查、究責

    2026/05/21 15:22 記者黃良傑／高雄報導
    高雄國中爆霸凌疑雲女學生，教育局調查、究責。（資料照）

    高雄國中爆霸凌疑雲女學生，教育局調查、究責。（資料照）

    高雄市某國中傳出遭女同學剪同學頭髮，甚至將她的照片上傳到網路，以羞辱性字眼訕笑，家長於5月13日向學校提出檢舉，教育局表示，學校已於5月19日召開審查小組會議決議正式受理，並重申對校園霸凌堅持「零容忍」立場。

    有議員質詢指某國中女學生遭班上同學亂取綽號為「巨猩」，言語霸凌，幾次向教師反映未果，甚至還遭同學剪頭髮，並以羞辱性字眼不斷訕笑，女學生說「感覺被同學們聯合霸凌，心裡很緊張又很害怕到學校上學」。

    教育局調查後表示，近期遭逢言語霸凌，學校於5月14日完成校安通報，並於5月19日召開審查小組會議決議正式受理。

    為求程序公正、客觀，後續將由「全外聘委員」組成處理小組依法啟動調查，針對家長反映孩子自國一時期起即疑似遭受長期霸凌，教育局已責成學校必須全面納入查察、一併回溯調查，務求還原事實真相，捍衛學生權益。

    因應目前案生暫無法入班上課學生採線上授課方式在家就學，後續將尊重學生與家長意願，返校後就學調整座位或申請轉班等規劃，確認申請後將確保學習不中斷。

    為確保學生身心健康，教育局已啟動三級輔導措施，並責成學校輔導團隊持續關懷案生的身心與學習狀況，適時提供全方位的輔導諮詢資源。

    教育局同時針對校方先前未即時進行校安通報缺失，要求檢討改進，並將依法針對違失部分追究責任，絕不寬貸。

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