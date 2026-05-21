加碼育兒支持 教育部持續擴大課後照顧班量能

國小課後照顧班是家長重視的育兒政策之一。（資料照）

總統賴清德就職2週年提出支持育兒重磅政策，而對於父母也很關心的課後照顧政策，教育部近年持續擴大補助與服務量能，113學年度全台已達47.5萬人次參與，補助低收身障等弱勢金額約5.6億而各地方也依照需求推出延長照顧及多元活動，有效分擔家長照顧需求。

總統賴清德昨提出支持育兒政策，包括預算2000億規模，發放0至18歲每人每月5000元成長津貼等，行政院後續還會陸續宣布18項策略，對少子女化的問題投入更多資源，顯示政府挺家長的決心。國小生課後照顧的問題一直是家長關注問題，教育部先前就強調持續擴大國小課後服務量能、推動平價且普及化的課後照顧、同時也推動延長照顧時間等方向。

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而統計113學年度資料，各縣市開設之課照班全國約有47.5萬人次學生參加，其中低收入戶、身心障礙及原住民等3類弱勢學生約8.8萬人次，補助經費約5.6億元，透過制度性支持，讓更多孩子在放學後能獲得妥適照顧，也讓家長能安心投入工作。

教育部指出，課後照顧服務班以「照顧」為核心，並非課業補習延伸，而是結合生活照顧、完成回家作業、閱讀活動與多元體驗，協助學童在穩定的陪伴中完成每日學習與生活所需。學校可依實際情形，運用校內空間自行辦理，或委託立案之非營利公私立機構、法人或團體辦理，並在與家長充分溝通後規劃服務時段與內容，採使用者付費原則，提供家庭平價且可信賴的課後照顧選擇。

而為體現對教師的支持，教育部去年底宣布調漲高國中小代課及兼任教師鐘點費、導師費20%，各界對於課後照顧費用也倡議調升，如新竹市與花蓮縣陸續宣布提高20%，盼增加對老師的照顧。

有家長認為，國小學生讀半天時中午就下課了，讀整天也是下午3點多就放學了，雙薪家庭通常難以接送，而送到外面的安親班不僅價格高昂也憂心品質，因此國小課後照顧班是家長育兒很重要的支持之一。確實能感受到政府持續推動課後照顧班品質提升，且能以相對平價就享有服務。

另有家長提到，課後照顧班不是只有寫功課而已，老師常常會設計許多手作、互動或閱讀等多樣性活動。而學生如果想要培養其他才藝也可以搭配選擇學校開設的多樣化社團，費用相對外面才藝班也屬平價，減輕家庭不少負擔。

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