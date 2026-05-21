南新國小赴日交流 以琴會友、數位共學展現台灣教育力

南新國小國樂藝才班在日本演出。（圖由南新國小提供）

嘉義縣太保市南新國小五年級國樂藝才班5月18日前往日本茨城縣水戶市展開為期6天的國際教育與文化藝術交流活動，與3所日本小學進行實體交流外，更在水戶市民會館音樂廳演出，以音樂跨越語言隔閡，展現台灣藝術教育成果與學生自信風采。

南新國小校長莊政道說，本次與水戶市立千波小學校、水戶市英宏小學校及茨城大學附屬小學校進行校際交流，出發前與3所學校完成2次視訊交流共6場跨國線上互動，學生透過英語與數位工具，介紹嘉義及水戶市的地方特色，分享學校生活及文化內涵，建立友誼。

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本次赴日交流，南新國小學生帶著台灣燈會黑熊騎木馬小燈和學生自製的薰衣草香包和台灣味小零嘴菜脯餅、科學麵前往日本做為見面禮，一同共學，品嚐日本小學午餐。

南新國小為教育部5G智慧學習標竿學校，老師葉淑茹實際進入日本班級，帶領台日學生共同進行數位學習教學體驗，分享數位學習的實施模式與課堂應用，透過載具互動與數位平台共學，讓日本學校實地了解台灣智慧教育的發展成果。

南新國小國樂藝才班已連續5年於全國學生音樂比賽榮獲特優成績，昨在日本水戶市民會館音樂廳舉辦「國樂璀璨音樂晚會」，由學生以二胡、笛子、琵琶、揚琴、柳葉琴、嗩吶、大提琴及打擊等樂器進行演出；晚會中場休息時，從28歲即遠嫁日本的葉雅惠奶奶，因為聽到從台灣故鄉來的孩子演奏「玫瑰玫瑰我愛你」，感動落淚，更致贈1包禮金給學校。

交流過程日本NHK電視台派出採訪小組在千波小學進行採訪錄影，做為晚間新聞國際交流專題的報導內容，展露台灣學生悠揚的樂音。

學生李育茜說，能在水戶市民會館表演，很有意義；學生侯語柏表示，一開始用翻譯軟體跟日本學生聊天，後來還比手畫腳，分享線上遊戲的寶物；學生陳永軒的媽媽郭雨佳同行出訪，感謝學校帶著孩子親身體驗日本學校生活，能在水戶市人民會堂舉辦音樂會，膽子跟琴藝一樣厲害。

莊政道表示，交流結合「藝術展演、數位共學與文化理解」，希望讓學生以音樂交朋友，用數位學習搭起合作橋梁，讓日本學校看見台灣教育的創新與溫度，並感謝台灣駐日代表處及茨城台灣總會協助，安排英宏中學書藝表演和笠間稲禾鼓藝表演。

台灣學生與日本學生進行數位學習。（圖由南新國小提供）

南新國小國樂藝才班在日本茨城縣水戶市進行交流。（圖由南新國小提供）

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