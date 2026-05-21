內湖連續停電惹民怨！陳宥丞批「電纜故障」成萬用理由：台電徹底失信

內湖、南港議員陳宥丞痛批，每次發生大斷電，台電似乎只要雙手一攤，丟出「電纜故障」這四個字，就想把基礎設施老化的結構性失能，包裝成令人無奈的偶發意外。（資料照）

鄰近夏日用電需求大增，台北市內湖區民權東路、舊宗路昨日無預警斷電2.5小時，今（21）日凌晨12點多，成功路、文湖路與內湖路一段再陷入一片漆黑，不少民眾在社群網站氣憤喊「半夜被熱醒」，而台電則回覆停電原因為內湖電纜故障。內湖、南港議員陳宥丞痛批，每次發生大斷電，台電似乎只要雙手一攤，丟出「電纜故障」這四個字，就想把基礎設施老化的結構性失能，包裝成令人無奈的偶發意外。

陳宥丞表示，不爭辯電纜故障是否屬實，但是民眾對這種千篇一律的理由，早就聽到疲勞、徹底失信。且事故發生時通報機制完全慢半拍，市民在凌晨一點只能驚慌地摸黑找里長、私訊議員求助。

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陳宥丞也直言，最諷刺的是，台北市政府的民政管道與1999系統，平時效率極高，昨天下午能大張旗鼓發通知提醒市民「除鼠」，今天早上也能有效率地推播「內湖區公所的課程訊息」，唯獨遇到攸關民生的大停電，明明有即時通報與 LINE各里系統，卻不善加利用、主動推播，整個通報管道在危機時刻形同虛設。

陳宥丞指出，紫星里的居民向他陳情，在地早餐店和豬肉攤配合台電公告的停電作業，咬牙放棄週六整天的營業額，結果施工當天台電說取消就取消，平白讓百姓蒙受損失，沒想到過幾天，台電又突襲式通知要停電，這種反覆無常、如同放羊孩子的行政手段，讓市民對公權力完全失信。

陳宥丞認為，錯誤的能源政策之下，全台人民正在承擔的代價。截至去年5月，台電累積虧損已經高達4514億元，而過去3年間，政府拿人民的納稅錢補貼了台電 3000 億元，但平均電價依然同步暴漲了34%。百姓承受了通膨的萬物皆漲，政府情勒人民要繼續撥補台電，卻始終提不出具體的改善計畫；付出金錢成本、給了無盡的包容，最後換來的是突襲斷電、民生基層反覆受到折磨。

陳宥丞說，藍綠為了政治利益每天鬧得風風雨雨，但老百姓要的很簡單，就是能好好過生活，如此而已。520執政黨風光宣讀各種就職2週年論述，但與其在台上說著那些美麗、虛幻的數字，不如真正走入基層，看看民眾生活的困難與無奈，如果連最基本的民生用電都管不好、連百姓的日常都無法保障，百姓怎麼可能會有感？好好面對民生大小事，才是政治人物真正該做的事。

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