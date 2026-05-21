日系超市、在地名店都中鏢 食藥署抽驗67件蔬果農藥違規

食藥署抽檢發現，台東統冠超市販售的豌豆莢農藥容許量超標。（食藥署提供）

食藥署公布今年1至2月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，除高風險農產品抽驗合格率僅88.5％外，也有知名通路與餐飲業者使用的蔬果被驗出農藥不符規定。其中，高雄日系連鎖超市「LOPIA漢神巨蛋店」販售草莓驗出不得檢出的農藥，台南在地名店「阿財牛肉湯」使用的芥藍也檢出農藥違規。

為維護民眾食用生鮮蔬果安全，食藥署與地方政府衛生局共同執行「115年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，依過往違規大數據資料，以風險為基礎進行精準抽樣。其中高風險品項共抽驗582件，515件符合規定，合格率88.5％；另從一般市售蔬果隨機抽驗125件，則全數合格。

請繼續往下閱讀...

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，此次高風險抽驗中共有67件不符規定，其中42件已移請農政單位處辦，針對可溯源國產農產品進行源頭管理；另有16件依「食品安全衛生管理法」裁處，累計裁罰55萬元，尚有9件由地方衛生局持續處辦中。

其中，高雄LOPIA漢神巨蛋店抽驗到的草莓，被驗出農藥「福賽絕（Fosthiazate）」0.02ppm，屬不得檢出項目，已由台北市政府衛生局依「食安法」第44條裁處供應商「日商夢多貿易股份有限公司台灣分公司」12萬元。

另外，台南在地知名店家阿財牛肉湯（強壯鮮牛有限公司）抽驗的芥藍，也檢出農藥「百利普芬（Pyriproxyfen）」0.05ppm，屬不符使用規定；石二鍋台南新營三民店抽驗到的油菜，則驗出芬普尼0.016ppm及百利普芬0.08ppm，同樣不符規定，已依法處辦。

食藥署說明，所謂風險導向精準抽樣，是綜合分析後市場監測結果、比對農業部源頭抽驗資料，並納入違規頻率及社會關注度等因素，鎖定高風險蔬果加強監測，以提高查獲異常樣品機率，並同步強化源頭管理。

食藥署也提醒，民眾採買蔬果時，可優先選購當季產品，以及具有有機、產銷履歷、CAS等標章或信譽良好商家商品。處理蔬菜時，建議以流動清水先浸泡再沖洗、之後再截切；水果則可先以清水沖洗後再去皮食用，以降低殘留風險。

食藥署指出，城市商旅股份有限公司德立莊分公司（打狗霸德立莊店）的蔥檢出不得檢出的芬佈賜。（食藥署提供）

食藥署公佈今年1至2月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法