高市通學人行安全2》百年五甲國小大方讓路5米 家長校內接送

校長陳泱澤表示，校方打造通學步道，避開路口民宅，讓人車分流。（記者陳文嬋攝）

記者陳文嬋／高雄專題報導

百年老校高雄市五甲國小投入1483萬元，打造255公尺通學步道，校方讓路5米寬，讓學童避開危險路口，同步改善社區環境，校門口也退縮2米寬，方便家長校內接送學童，避免馬路會車造成危險，更減少人車壅塞馬路，工程將於今年6月底完工，學童上下學、家長接送更安全。

校長陳泱澤有感學校側門南正二路64巷狹小，尤其與南正二路交會口，學童步行、家長接送過程，人車爭道十分危險，校方讓路五米寬，打造通學步道，避開路口民宅，讓人車分流，上下學更安全，提供友善人行空間，同時改善社區環境髒亂。

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此外，校門口南正二路與對面永安街錯位，導致學童步出校門口，經常看不到紅綠燈，容易發生車禍，過程險象環生，陳泱澤表示，利用通學步道工程，一併改善通學動線，修正對準永安街，讓視線無死角，上下學更安全。

校方也將校門口退縮二米，方便家長校內接送學童，避免馬路會車危險，化解校門口壅塞，減少人車外溢馬路，降低用路人影響，最重要是接送安全，也將劃設停車格，並增設YouBike，方便社區居民使用。

地方肯定校方近年大力建設，改建老舊校舍、重新整修操場，讓學校煥然一新，又讓路打造通學步道，提供學童更安全與舒適的學習環境，更與社區共融改善環境，提供居民優質休閒空間，家長們也以行動力挺學校，相較於鄰近學校招生不足，百年老校不受少子化衝擊，新生招生人數逆勢成長。

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五甲國小打造通學步道，預計今年6月底完工。（記者陳文嬋攝）

校長陳泱澤表示，校方讓路五米寬，打造通學步道，學童上下學更安全。（記者陳文嬋攝）

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