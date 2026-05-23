高市通學人行安全1》斥資15.7億改善通學步道 串聯景點打造示範區

五甲國小讓路5米寬，讓學童避開危險路口，同步改善社區環境。（記者陳文嬋攝）

記者陳文嬋／高雄專題報導

高雄市投入15.7億元，改善196校通學步道，除了五甲國小讓路與社區共融外，地方期盼通學步道延伸社區成為亮點，市府今年將推動2校通學示範區，串聯校園與觀光景點，打造人行遊憩安全環境，將於今年動工、明年完工。

高雄市高中以下學校共343校，市府投入14.3億元，推動196校通學步道改善工程，更逐年編列1.3億元，完成通學步道鋪面改善，並斥資1030萬元，劃設標線型人行道，提升學童步行安全，尚有12校施工中、7校規劃中，其餘均已完工。

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以最大行政區鳳山區25校最多，已完成24校工程，其中鳳山國小通學步道兼具人本環境營造及景觀整合設計，獲去年建築園冶獎公園綠地景觀類肯定，今年施作百年老校五甲國小及中崙國中。

議員鄭安秝表示，市府通學步道工程過於分散，應該整合號誌及人行道等，一併進行完整改善，讓學童安全、家長放心，並擴大延伸社區，串聯景點、商圈等，打造安全、友善的人行空間，成為促進地方觀光發展亮點。

高市府還推動新興區新興高中、鼓山區九如國小通學示範區計畫，經費合計9800萬元，改善範圍由點（路口）、線（路段）擴展至面（通學區），搭配觀光景點及學區整體營造，將通學環境由校園周邊向外延伸150公尺街廓，打造兼具人本交通、景觀美學及社區共享概念，預計今年動工、明年完工。

其中新興高中鄰近新堀江商圈、中央公園，市府透過通學示範區進行整體改造，串聯校園、商圈及開放空間步行動線，形塑具城市景觀特色且安全、友善的人行環境，成為高雄推動人本交通與友善步行城市的示範亮點。

九如國小則結合壽山登山步道、美術館車站及周邊綠帶空間，串聯形成綠色遊憩路線，並與鄰近鼓山高中、大榮中學，構築完整學區生活圈，透過通學區整體改善，優化步行環境，兼顧學生通學安全與假日休憩需求，打造教育、人本交通與觀光遊憩共融場域。

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