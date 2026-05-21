超萌同框！石虎深夜巧遇斑龜 「跨物種打招呼」珍貴畫面曝光。（苗縣府提供）

當「淺山之王」遇見「慢活小忍者」，會擦出什麼火花？苗栗縣政府近日公布一段超療癒的生態影像，裝設在「友善動物通道」內的紅外線自動相機，意外捕捉到一隻體態優美的石虎在深夜悠哉散步，走著走著，竟與一隻斑龜狹路相逢。充滿好奇心的石虎立刻湊上前，對著斑龜聞了又聞，宛如在親切打招呼，跨物種的逗趣互動讓人直呼融化。

苗縣府農業處說，這是架設「友善動物通道」後首度拍攝到石虎與其他物種生物互動溫馨一幕，不僅展現了野生動物自然純真的一面，更是積極推動生態保育的具體成果。這座通道是縣府特別為野生動物打造的友善設施，旨在讓牠們在覓食或移動時，能安全地穿越道路、避開路殺危機，至於地點則不便透露。

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苗栗縣是保育類動物石虎在台灣的重要棲息地。縣府表示，看到野生動物們能如此安心、自在地在專屬通道中活動，甚至上演罕見的跨物種互動，就是對第一線保育工作最大的肯定與動力。

這段珍貴的畫面也提醒著大眾，生態廊道的設置對於保護野生動物至關重要，縣府期盼透過多元的友善設施，呼籲大眾共同守護豐富的生態多樣性。

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