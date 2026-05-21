屏縣充實護理人力補助有感 1年吸753名新進護理人員

屏縣推動護理人力留任政策，打造友善職場環境，穩定在地醫療量能。（圖由屏東縣政府提供）

為補足護理人力缺口，屏東縣去（2025）年5月起推動「充實護理人力補助專案試辦計畫」，縣府統計上路1年來，已吸引753名新進護理人員投入屏縣醫療體系，其中330人符合補助資格，顯示政策有效促進人力回流。

屏東縣充實護理人力補助專案試辦計畫，是針對初次執登、返鄉或重返臨床工作的非公職護理人員，凡於縣內醫院輪值急性、慢性一般病房或特殊病房者，每月醫院調高本薪3000元，縣府再加碼補助3000元，最長可補助12個月，等同每月最高加薪6000元，平均月薪提升逾13%。

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屏東縣政府衛生局長張秀君表示，屏東縣去年首創推動「充實護理人力補助專案試辦計畫」，透過縣府與醫院共同合作，針對新進、返鄉及重返職場護理人員提供支持措施，協助改善護理執業環境，減輕臨床壓力，提升留任意願，從去年5月計畫開辦以來，已吸引753名新進護理人員投入屏縣醫療體系，其中330人符合補助資格，顯示政策在促進人力回流、強化臨床量能方面，已逐步展現具體成效。

衛生局強調，護理人力是醫療體系的重要核心，縣府除積極向中央爭取醫療資源，也透過在地制度與跨院合作方式，協助醫院改善工作環境、穩定第一線照護量能；同時導入數據化管理與滾動式檢討機制，持續追蹤人力流動趨勢與政策執行情形，作為後續制度優化與資源配置的重要依據，提升整體治理效能。

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