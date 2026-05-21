為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏縣充實護理人力補助有感 1年吸753名新進護理人員

    2026/05/21 13:43 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣推動護理人力留任政策，打造友善職場環境，穩定在地醫療量能。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣推動護理人力留任政策，打造友善職場環境，穩定在地醫療量能。（圖由屏東縣政府提供）

    為補足護理人力缺口，屏東縣去（2025）年5月起推動「充實護理人力補助專案試辦計畫」，縣府統計上路1年來，已吸引753名新進護理人員投入屏縣醫療體系，其中330人符合補助資格，顯示政策有效促進人力回流。

    屏東縣充實護理人力補助專案試辦計畫，是針對初次執登、返鄉或重返臨床工作的非公職護理人員，凡於縣內醫院輪值急性、慢性一般病房或特殊病房者，每月醫院調高本薪3000元，縣府再加碼補助3000元，最長可補助12個月，等同每月最高加薪6000元，平均月薪提升逾13%。

    屏東縣政府衛生局長張秀君表示，屏東縣去年首創推動「充實護理人力補助專案試辦計畫」，透過縣府與醫院共同合作，針對新進、返鄉及重返職場護理人員提供支持措施，協助改善護理執業環境，減輕臨床壓力，提升留任意願，從去年5月計畫開辦以來，已吸引753名新進護理人員投入屏縣醫療體系，其中330人符合補助資格，顯示政策在促進人力回流、強化臨床量能方面，已逐步展現具體成效。

    衛生局強調，護理人力是醫療體系的重要核心，縣府除積極向中央爭取醫療資源，也透過在地制度與跨院合作方式，協助醫院改善工作環境、穩定第一線照護量能；同時導入數據化管理與滾動式檢討機制，持續追蹤人力流動趨勢與政策執行情形，作為後續制度優化與資源配置的重要依據，提升整體治理效能。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播