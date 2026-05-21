密室逃脫意外釀死！ 協會批「被迫走向灰色地帶」盼分級管理

台北市密室逃脫店「邏思起子」，員工扮吊死鬼窒息過世，文化局今（21）日發布產業安全指引，要求活動中應配置專人監看營業空間情形，避免工作人員單人作業。（北市文化局提供）

台北市密室逃脫店「邏思起子」，員工扮吊死鬼窒息過世，文化局今（21）日發布產業安全指引，要求活動中應配置專人監看營業空間情形，避免工作人員單人作業。而台灣沉浸式體驗協會日前也發文指出，密室逃脫與沉浸式體驗空間等新興文化產業，不應以「遊樂園」、「娛樂業」邏輯來管理，導致業者難合法化，甚至被迫走向灰色地帶經營，希望未來的制度，可以改為依照「實際風險分級管理」，例如同時容留人數、場館面積、樓層、逃生動線、消防設備、工作人員配置與安全管理機制。

台灣沉浸式體驗協會表示，沉浸式體驗產業，並不是單純的遊樂設施，本質上結合了劇情敘事、場景設計、互動機制、表演詮釋與數位科技，已被文化部納入文化創意產業範疇，「這是一種讓觀眾走進故事、參與情境、成為體驗一部分的文化內容產業。」

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協會說明，目前最大的困境是，現行法規仍常用「娛樂業」或「遊樂園」的邏輯來理解這個產業，產業早在2017年就與政府相關部門溝通土地與建物的使用困境。雖然在2018年，政府曾針對產業設立了「JI01010 互動式情境體驗服務業」代碼，同時發佈了《消防綱領》，但產業所提出的主要訴求並未獲得實質處理。協會成立於2022年，持續積極與政府機關溝通相關困境，但並沒有明確的推進，他們常遇到權責被切分、問題被轉往中央或不同單位處理的狀況，導致產業的根本困境遲遲無法被正面處理。

協會表示，以台北市的土地使用分區來說，沉浸式體驗常被歸類到「第32組：娛樂服務業」中的「遊樂園」，等同把一個每場可能只有4到8人、採預約制、分時段進場、由工作人員全程監控的小型文化體驗場域，和六福村、兒童新樂園這類大型遊樂場所放在同一個管理想像裡，但兩者在人流、交通衝擊、疏散壓力與營運型態上，根本完全不同。大型遊樂園可能一天有上萬人進出；密室逃脫或沉浸式體驗通常是小團體、低人流、可預約、可分流、可控管。若直接用遊樂園的標準套用在沉浸式體驗上，就會造成管制強度與實際風險不成比例。

協會指出，建物使用上，產業目前常被要求對應到D1低密度休閒運動場所，這個分類本身未必完全錯，但實務問題在於，符合D-1的現有空間非常少，多數業者租到的空間，原本可能是辦公、零售或一般商業用途，因此往往會涉及建物使用變更。而變更使用的門檻與行政成本非常高。更困難的是，如果場地位於公寓大廈，還可能涉及區分所有權人會議或其他所有權人同意。等於業者即使已經花了上百萬、上千萬完成消防與公安改善，仍可能因為變更程序卡關，最後無法合法營運。

消防管理同樣爭議不斷。協會指出，許多沉浸式體驗場所目前被比照「甲類場所」檢視，但甲類場所原本包含電影院、KTV、舞廳、百貨與展覽館等，多半具有不特定人進出、瞬時人流聚集、停留時間長或疏散管理複雜等特徵，與密室逃脫的預約制度、分場次的實際風險型態並不相同。

消防署針對密室逃脫等互動情境體驗場有提出《互動情境體驗場所安全指導綱領》，協會認為，沉浸式體驗場域真正的安全重點，應放在「緊急通報」、「緊急解鎖」、「逃生引導」與「業者自主應變」，而非直接套用大型高人流場所規範。

協會認為，目前最大的問題首先是，主管機關對新興產業的理解不足，卻直接把它塞進既有法規框架中。第二，現行制度往往只看到「娛樂」兩個字，卻忽略它的文化內容本質，沉浸式體驗不是單純讓人玩樂，而是透過劇情、場景、表演、互動與科技，創造文化內容被體驗、被感受、被參與的方式。

協會說，希望未來的制度，可以改為依照「實際風險分級管理」，例如同時容留人數、場館面積、樓層、逃生動線、消防設備、工作人員配置與安全管理機制，而不是只因為有解謎、任務或互動元素，就一律被當成遊樂園或高風險娛樂場所處理。

協會認為，安全必須被落實，但創意也需要有路可走，當法規對一個新興文化內容產業設下極高、甚至無法達成的合法門檻時，業者為了生存將被迫走向灰色地帶經營，這反而使玩家與第一線工作人員的安全保障更難以落實。玩家與工作者的安全，始終是最重要的考量。 因此，我們呼籲，在產業願意全面投入資源、完善所有公安、消防與職安標準之後，政府應給予產業一條明確且可持續發展的合法出路。 唯有讓守法者有法可循，才能真正從根本保障所有人的安全。

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