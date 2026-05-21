醫美針孔案新北已222人申訴 戴瑋姍、顏蔚慈要求自訂反偷拍條例

新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

多家連鎖醫美品牌攝入偽裝型監視設備拍攝患者隱私爭議，新北市衛生局已對愛爾麗、光澤在新北的數家診所進行開罰。市議員顏蔚慈、戴瑋姍今（21）日在市政總質詢中詢問市府後續如何協助消費者團體訴訟，也要求市府訂定「反針孔偷拍自治條例」。市長侯友宜、法制局長蔡庭榕、衛生局長陳潤秋、工務局長馮兆麟表示，目前市府已收到222名消費者申訴，願意擬具相關法草案送議會審議。

顏蔚慈指出，市府已針對醫美偷拍風波設立專區，以便民眾查詢相關資訊、資源，後續如消費者要提起團體訴訟，市府要如何協助？由誰主責？她表示，衛生的醫療院所稽查並未將隱私保障一項納入主動調查項目，全憑機構自評，要求增列針孔防治為公安稽查項目，百貨公司更衣間、公廁等處目前也無反針孔機制，呼籲均納入防治範圍。

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侯友宜、蔡庭榕、陳潤秋說，目前行政院消費者保護處與各縣市正在整合，目前尚未確認刑事責任部分，未來如確定啟動團體訴訟，可能由消保處負責，涉案品牌有總公司在台北、台南市，也可能由2市主責；中央正在研擬醫療機構醫療隱私維護指引，衛生局主要督導考核醫療品質，但若機構過往有涉案紀錄，就會主動稽查隱私部分，目前市府反針孔稽查也有把三溫暖、健身房納入。

戴瑋姍要求市府自定「反針孔偷拍自治條例」，別事事講中央，立院都被癱瘓了；至於市府團隊答詢說目前僅台北有相關辦法且無罰則，又有窒礙難行處，戴瑋姍不滿回應，為何新北不能當領頭羊，一定要跟在台北市長蔣萬安屁股後？難道「雙北共治」是這個意思？要求市府加速擬定草案送議會。

侯友宜、馮兆麟回應，新北正在與中央討論，事涉隱私問題，規範要審慎研議，管理規則可以盡快訂一個草案。

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