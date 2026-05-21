新增形象識別遭質疑 中研院：非改字、兩套併行

中研院2020年針對品牌識別新增形象識別，今天遭立委關切，中研院強調，是因應科普推廣、新平台出現而增強視覺效果，且也並非改掉舊識別，而是兩者併行。（資料照）

中研院2020年針對品牌識別新增形象識別，今天遭立委關切，中研院強調，是因應科普推廣、新平台出現而增強視覺效果，且也並非改掉舊識別，而是兩者併行。

中研院創院院徽使用首任院長蔡元培所提墨寶，而中研院在2020年時也新增形象識別，包含新增字體、顏色等；立法院今天審查115年度中央政府總預算案有關中央研究院單位預算案，有立委關切中研院6年前新增形象識別一事。

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中研院秘書處處長曾國祥會後接受媒體聯訪指出，中研院6年前新增形象識別，經費為新台幣104萬元，標案內容為中研院品牌識別基本系統及應用系統前置分析及相關設計，例如名片、工作證、簡報模板、色彩、輔助圖形、印刷及網路使用規範（如海報設計）等，共有10家廠商投標。

曾國祥說，當初新增形象識別，是因應科普推廣、各種論文平台出現等，盼能增強視覺效果，這也是世界各大學趨勢，當進行科普推廣需要製作海報時就可以使用。

曾國祥也說，傳統識別的書法字縮小時，字體無法完整呈現，若放在網路平台可能有顏色模糊等問題，因此當初新增識別也是為了解決這技術上的問題。

曾國祥強調，兩個不同的形象識別，一個較沉穩內斂、具人文傳統，一個則是較年輕活潑，兩個形象識別都在中研院網站公開資訊，可由同仁自由下載、依照不同情境使用。

中研院長廖俊智在備詢時也澄清，當初是進行整體視覺形象優化，不是只有改字體，目前是兩套併行。

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