台灣醫療韌性躍上國際 衛福部攜日內瓦大學醫院談跨境救援

衛福部長石崇良（右2）頒贈聘書予HUG資深緊急醫療專家Dr. Olivier Hagon，正式延攬其擔任「韌性國家醫療整備計畫」顧問。（圖由衛福部提供）

第79屆世界衛生大會（WHA）期間，衛生福利部持續深化國際醫療合作。衛福部與瑞士日內瓦大學醫院（Geneva University Hospitals, HUG）於5月20日在瑞士日內瓦共同舉辦「強化醫療韌性：連結醫療整備與跨境災難緊急應變」國際論壇，邀集各國衛生政策與災難醫學專家，共同探討醫療韌性建構、極端環境災難應變管理及跨境醫療後送（MEDEVAC）等議題，展現台灣推動國際醫療合作及災難整備的成果。

論壇由衛福部長石崇良與日內瓦大學醫院總院長Robert Mardini共同開幕。石崇良表示，台灣長期無法以正式會員身分參與世界衛生組織（WHO）相關機制，但日內瓦大學醫院身為WHO深度合作指定機構，具備與國際衛生體系高度連結優勢，透過建立實質夥伴關係，台灣得以在制度性限制下持續深化全球衛生交流。面對全球災難型態日益複雜，更需要跨境合作、經驗共享及資源整合，才能提升整體醫療應變韌性。

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論壇中，石崇良也親自頒發聘書予日內瓦大學醫院資深緊急醫療專家Olivier Hagon，正式延攬其擔任「韌性國家醫療整備計畫」顧問，希望借重其急重症醫療與國際災難應變經驗，協助台灣導入更多國際視角與專業建議，進一步強化台灣與HUG長期合作基礎。

論壇分為「醫療韌性戰略與極端環境應變」及「跨境合作與醫療後送實務」2大主軸。政策面部分，由台北醫學大學董事會董事長陳瑞杰分享台灣推動「韌性國家醫療整備計畫」的策略藍圖與實務經驗，介紹如何透過醫療量能整備、人員訓練精進及設備韌性維護3大方向，提升創傷照護與災難應變能力。

另外，日內瓦大學醫院急診醫學部醫師Lionel Dumont則從國際角度，分享極端自然環境下的醫療韌性建構與災難管理經驗，與台灣實務形成跨國對照，共同勾勒未來醫療韌性發展方向。

在跨境合作與醫療後送實務方面，瑞士國家災難醫療網絡（KATAMED）聯絡官Severin Gerfin，以Crans-Montana酒吧火災事件為例，解析從地方醫療到跨國協作啟動大量傷患處置機制（MCI）及跨境醫療後送（MEDEVAC）的實際流程；成大醫院急診部醫師徐基峯則分享台日災難醫療救護隊（DMAT）聯合演訓，以及與HUG合作建立跨境協作模式的成果，展現台灣從個案應變逐步走向制度化國際合作。

衛福部表示，此次論壇是台灣深化參與國際緊急醫療合作的重要里程碑，即使面臨國際衛生機制參與限制，仍持續透過與WHO合作夥伴建立實質連結。未來也將持續攜手國際醫療機構及各國衛生主管機關，分享台灣經驗，共同提升全球醫療韌性與災難應變能力，強化全球衛生安全。

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