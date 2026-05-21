投2千億0至18歲成長津貼救少子化 教育部：持續助地方增設平價公托

賴清德總統宣布推出「台灣人口對策新戰略」，首波「家庭支持篇」祭出0到18歲每人每月發放5千元「成長津貼」福利措施。教育部也表示將持續增加平價托育。（資料照）

總統賴清德就任2週年推出0至18歲每人每月發5000元支持育兒大禮包，而在托育方面，教育部表示，推動「擴大公共化教保服務供應量」多年，迄今包括公立、非營利及準公共等平價就學名額已達52萬名，家長每月最多繳3000元，持續增加選擇平價教保場域的機會，也實質降低子女就學費用。未來仍會評估各地區平價教保服務供應量，持續協助地方增設公共化幼兒園及2歲專班。

賴清德昨在就職2週年端出支持育兒政策，包括預算2000億規模，發放0至18歲每人每月5000元成長津貼等，行政院後續還會陸續宣布18項策略。而對於民眾也很關心的平價托育部分，根據教育部資料，106至114年累計增設3922班，增加9.4萬個就學名額。其中2歲專班計增設1377班，增加約2萬個2歲幼兒就學機會。106至115年共計核定補助地方政府興建幼兒園計208園，共投入105億元經費。115年預計再增設150班，增加約3500個就學名額；其中包括2歲專班計80班，提供逾1200個就學名額。

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教育部表示，未來將依各行政區0歲至4歲人口、教保資源配置，及幼兒就學情形，重新檢視相關數據評估公共化資源配置及調整。也會根據各園招生狀況及2歲幼兒需求，鼓勵地方政府將3至5歲供應量已較充足地區部分轉為2歲專班。而針對公共化供應量尚不足之行政區，持續補助地方政府增設公共化幼兒園。對於國小內已設立托嬰中心之學校者，優先設立幼兒園及2歲專班，以順利銜接。同時亦持續協助各部會增設2至6歲職場托育設施。

此外，教育部指出，與符合6項合作要件的私幼與政府合作建立之準公共機制，契約1期為3學年，113學年起進入第3期程，114學年計2096園、約25.3萬名，加上公共化幼兒園約26.7萬名，合計平價就學名額約52萬名，家長選擇機會增加，也能保障幼兒及早就學權益。而平價教保服務降低就學費用，家長每月繳費不超過3000元，實質有感負擔減輕，進而提升送托子女至幼兒園就學的意願。114學年2至5歲幼兒平均入園率已達86.4%；2歲入園率更從105學年14.7%提升至114學年已達64.1%；3歲至國小前則達93%。

教育部強調，未來仍會與地方政府評估各地區平價教保服務供應量，對於供應量缺口較大之地區，將持續協助地方政府增設公共化幼兒園及2歲專班。再者，也感謝支持國家育兒政策的地方政府、幼兒園及教保服務人員，讓家長可以放心地讓孩子接受幼兒園提供的教保服務；教育部會配合整體國家發展規劃方向，持續精進各項因應對策。

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