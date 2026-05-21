自己工廠自己救 台南白河拓昶貿易企業義消成軍

拓昶貿易企業義消演練初期滅火。（南市消防局第一大隊提供）

自己工廠自己救、自己財產自己護！台南白河拓昶貿易企業義消今天（21日）成軍，強化企業自主防救災能力，現場還模擬廠區內發生火警情境，企業義消使用滅火器及操作室內消防栓進行滅火搶救演練，展現訓練成果和企業初期救災應變能力。

台南市消防局第一救災救護大隊大隊長邱國禎為拓昶貿易企業義消授旗成立，鼓勵更多民眾加入義消人。

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邱國禎表示，拓昶貿易股份有限公司推派員工加入義消行列，會接受消防專業訓練，學習滅火知識及技巧，一旦發生工廠火災時，不需等待消防隊人車到達，第一時間即可利用所受的專業訓練進行初期搶救與自主應變，形同第一線消防人員救災，可即時壓制火勢，有效避免人命傷亡及擴大財產損失。

台南市消防局局長楊宗林指出，義消基本訓練課程共需48小時，課程內容包括各類災害預防知識與搶救技能，消防局鼓勵所轄各列管場所業者指派員工加入義消陣容，可大幅提升企業初期消防救災能力及場所自我防護能量。期盼未來有更多企業響應，不僅保障所屬員工與資產，同時展現企業的社會責任，共同打造韌性城市，增進職場工作環境安全。

拓昶貿易企業義消演練初期滅火，提升企業自主初期應變能力，自己工廠自己救。（南市消防局第一大隊提供）

台南市消防局第一救災救護大隊大隊長邱國禎（左三）為拓昶貿易企業義消授旗成立。（第一大隊提供）

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