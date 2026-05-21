微軟套裝軟體疑專利侵權 中研院在美提訴訟

中研院近期在美國對微軟提起專利侵權訴訟，中研院今天表示，此案為套裝軟體中針對輸入法一些特殊功能的侵權，雖一直留有協商空間，但走到這一步確實是還沒得到較正面回應。（資料照）

中研院近期在美國對微軟提起專利侵權訴訟，中研院今天表示，此案為套裝軟體中針對輸入法一些特殊功能的侵權，雖一直留有協商空間，但走到這一步確實是還沒得到較正面回應。

根據美國法律訴訟追蹤網站公開案件紀錄，中研院近期已經在美國對於美國微軟公司提起專利侵權訴訟；中研院也在官網指出，就美國微軟公司Visual Studio等產品侵害本院專利，已於15日（美國當地時間14日）向美國德州東區聯邦地方法院提起訴訟。

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中研院智財技轉處處長邱文聰今天接受媒體聯訪指出，中研院的研發成果都是利用公眾資源，像利用公務預算研發出的成果，因此中研院相當注重研發成果的智慧財產權。

邱文聰表示，院內研究人員產出來的成果若是經過合法授權使用，中研院當然樂見，但若是未經過合法授權使用，也會致力希望讓這樣的利用能導入正軌，所以如果發現有這狀況，通常都會嘗試先跟對方進行協商，盼能回到合法授權模式。

不過，邱文聰也說，此案已經歷經3年多近4年時間，中間進行許多事務，包含確認是否跟中研院技術有關、相關廠商是否有意願來談合法授權，最後才會提起法律上的救濟，雖然已經提告了，但仍持續保持與廠商協商空間，但走到這一步確實是過去的努力還沒有得到比較正面的回應。

邱文聰說，這個專利不論在台灣美國，中研院都有相關專利，為資訊科學技術，是由資訊所研究人員研發出來，這一案屬於專利侵權的訴訟，為套裝軟體中針對輸入法一些特殊功能的侵權。

邱文聰也說，中研院的專利會依照不同技術價值產生效益來評估商業授權，但如果對於公眾有公益的話也會有無償授權，像是疫情期間就有一些研發成果就是用無償授權方式。

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